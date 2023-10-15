«تكامل» تقدم حلولها التقنية الشاملة في «جيتكس 2023»

تشارك شركة تكامل، المتخصصة في تقديم الحلول الشاملة للخدمات الحكومية والقطاع الخاص، في معرض «جيتكس 2023»، الذي سيقام في دبي من 16-20 أكتوبر، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز وتوسيع علاقاتها التجارية الدولية وتعزيز دورها في تسريع الاقتصاد الرقمي والإسهام في تحقيق المزيد من الإنجازات الوطنية الرقمية.

وتهدف «تكامل» من المشاركة إلى تعزيز الابتكار والتحول الرقمي، حيث تقدم حلولاً شاملة للخدمات الحكومية والقطاع الخاص، جوهرها الفرد، وتسعى لبناء علاقات تجارية وتوسيع قاعدة العملاء؛ حيث تركز على التكنولوجيا الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي والرقمنة لتحسين العمليات؛ إذ تستعرض خلال المعرض تجاربها الناجحة وبرامجها المبتكرة لتعزيز الشراكات والتعاون المستقبلي.

وتستقبل «تكامل» الزائرين في جناحها الكائن في قاعة رقم 13 «قاعة الشيخ راشد» تحت رقم D40، لإطلاعهم على أحدث حلولها وتقديم فرصة فريدة للتواصل مباشرة مع فريقها الخبير.