«محاكم دبي» تعرض أحدث تقنياتها الرقمية لتعزيز منظومة القضاء في «جيتكس جلوبال 2023»

تستعرض محاكم دبي في مشاركتها في الدورة الـ43 لمعرض جيتكس جلوبال التي تنطلق غداً وتستمر حتى 20 أكتوبر الجاري في مركز دبي التّجاري العالمي، أحدث المشروعات المبتكرة والتِّقنيات الرقميَّة، التي تعد نقلة نوعيَّة تضاف لمحاكم دبي في توظيف الإمكانات لجعل دبي منصة عالميَّة رائدة ومن أبرزها، خدمة نظام الصَّرف الآلي، وخدمة المسار السَّريع للكاتب العدل والزَّواج المدني من بعد.

يأتي ذلك تماشياً مع توجيهات صاحب السّمو الشّيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدَّولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نحو بناء مدينة ذكيَّة متكاملة عبر حكومة تعتمد خدماتها على التكنولوجيا الرقميَّة.

وقال طارش عيد المنصوري رئيس محاكم دبي بهذه المناسبة إن محاكم دبي ستطرح تطورات مذهلة في ميدان التقنيات الرقمية لخدمة الجمهور وتعزيز فعالية النظام القضائي وتسهيل الوصول إلى العدالة وتسريع إجراءات التقاضي ومن بينها خدمة الصَّرف الآلي التي كانت تعتمد في السَّابق على غير إدارة للانتهاء من تحويل المبلغ المودع لخزينة المحكمة ولكن بعد تفعيل نظام الصَّرف الآلي تتم برمجة عمليات الإدارات المختصة بإجراءات الصَّرف ليقوم النظام آلياً بتنفيذها وفي مدة لا تتجاوز يوم عمل.

وشدد المنصوري على التزام محاكم دبي تطوير بيئة رقميَّة آمنة وموثوق بها تمكن الأفراد من الوصول إلى الخدمات القضائيَّة بسهولة وسرعة.