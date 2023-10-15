«ديوا» تطرح خدماتها وبرامجها ومبادراتها الرقمية المبتكرة والاستباقية الآمنة في «جيتكس 2023»

تستعرض هيئة كهرباء ومياه دبي خلال مشاركتها في الدورة الـ43 من معرض «جيتكس جلوبال 2023» أبرز خدماتها وبرامجها ومبادراتها الرقمية المبتكرة والاستباقية والآمنة، إلى جانب مشاريع وحلول «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية للهيئة، والتي تهدف من خلالها إلى إعادة صياغة مفهوم المؤسسات الخدماتية والمساهمة في بناء مستقبل رقمي جديد لإمارة دبي.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تماشياً مع رؤية وتوجيهات سیدي صاحب السمو الشیخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئیس الدولة رئیس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه لله، في جعل دبي المدينة الأذكى عالمياً وتعزيز التحول الرقمي والصعود المستمر في مؤشرات التنافسية العالمية ذات الصلة، نستعرض في معرض جیتكس جلوبال سنویاً مساھمتنا الفاعلة لترسيخ رحلة دبي الھادفة إلى أن تصبح الإمارة نموذجاً عالمیاً للتحول الرقمي، والقفزات النوعیة التي نحققھا نحو جعل دبي مدینة مستدامة، وتأكيد ريادة الإمارة ضمن المدن الذكية حول العالم. وتتواءم مشاركة الھیئة ھذا العام مع محاور المعرض في مجالات تقنیات الذكاء الاصطناعي، والمدن الرقمیة، والمیتافیرس، وویب 3.0، والأمن الإلكتروني، وشبكة الاتصالات من الجیل السادس، حیث تستعرض الھیئة أحدث التقنیات والحلول التي توفرها لتوفیر تجربة مثالیة للمتعاملین تعزز جودة حیاة وسعادة كل المعنیین، وتتیح لھم الحصول على الخدمات عبر القنوات الرقمیة، انسجاماً مع الاستراتیجیة الوطنیة للحكومة الرقمیة لدولة الإمارات 2025، واستراتیجیة دبي الرقمیة لرقمنة الحیاة في دبي، وسیاسة «خدمات 360» لحكومة دبي، لتقدیم خدمات سلسة واستباقیة ومتكاملة ومتخصصة، تتخطى توقعات المتعاملین».

وأضاف معالي الطاير: «ترتكز «ديوا الرقمية» على أربعة محاور: إطلاق تقنيات متطورة للطاقة الشمسية، وتشغيل شبكة طاقة متجددة تستخدم تقنيات تخزين مبتكرة، والتوسع في استخدام حلول الذكاء الاصطناعي وتوفير خدمات رقمية تخدم المدن المستدامة الذكية مع ضمان أمنها واستمراريتها في الفضاء الرقمي السيبراني. ولا ندخر جهداً لتعزيز مكانة الهيئة بوصفها من أبرز المؤسسات الخدماتية المبتكرة على مستوى العالم، ودعم مساعيها لإحلال وتغيير النموذج التشغيلي للمؤسسات الخدماتية، والتحول إلى أول مؤسسة رقمية على مستوى العالم، بأنظمة ذاتية التحكم للطاقة المتجددة وتخزينها، مع التوسع في استعمال الخدمات الرقمية».

وسيحظى زوار منصة الهيئة بجوائز فورية من خلال المشاركة في الأنشطة التفاعلية المقامة في المنصة. ومن خلال «مسابقة معرض جيتكس» السنوية، أتاحت الهيئة لمتعامليها فرصة الدخول في سحب جيتكس السنوي بمجرد استخدام موقع الهيئة الإلكتروني أو تطبيق الهيئة الذكي لمرة واحدة على الأقل خلال الفترة من 1 يوليو ولغاية 30 سبتمبر 2023، للاستفادة من إحدى الخدمات التالية: خدمة دفع الفواتير، «الشاحن الأخضر» للمركبات الكهربائية (للمتعاملين المسجلين وغير المسجلين)، خدمة تحويل الكهرباء/المياه، خدمة «الاستجابة الذكية»، المحادثة مع «رماس» المدعوم بتقنية «تشات جي بي تي»، تفعيل خاصية «خارج المنزل»، أو «أداة تقييم الاستهلاك».

إلى جانب مشاريعها، تستعرض الهيئة مشاريع الشركات التابعة للهيئة والمندرجة ضمن مبادرة دبي 10X مثل مشاريع مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو)، بالإضافة إلى مشاريع شركة ديجيتال إكس، ومشاريع شركة إنفرا إكس.