«جيتكس 2023» ينطلق اليوم بمشاركة 6 آلاف جهة عارضة

تنطلق اليوم في مركز دبي التجاري العالمي، فعاليات معرض «جيتكس غلوبال»، بمشاركة 6000 شركة من 170 دولة ويضم 40 ورشة عمل يتحدث فيها 1400 متحدث وتستمر حتى 20 أكتوبر الجاري.

وللمرة الأولى منذ انطلاقه، تنعقد النسخة الثالثة والأربعون من «جيتكس غلوبال»، معرض التكنولوجيا الأبرز على مستوى العالم، في مكانين ضخمين، لاستضافة أكثر من 180 ألف مسؤول تنفيذي بمجال التكنولوجيا من أكثر من 180 دولة، ويقام خلال الفترة الممتدة بين 16 و20 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

وسيشهد المعرض أضخم الشراكات بين القطاعين العام والخاص حتى الآن، حيث تعمل أكثر من 250 جهة حكومية على الارتقاء برؤاها المستقبلية التي تخص المدن الرقمية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية عبر التعهد بالتزامات جريئة لتحقيق التميز الرقمي.

وسيقام هذا الحدث العالمي المزدوج، الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي، متفوقاً على نسخته السابقة بزيادة قدرها 4 %، وسيجتمع فيه العالم للتحاور بشأن إرساء نموذج تكنولوجي جديد في مجالات الذكاء الاصطناعي، والسحابة الإلكترونية، والويب 3.0، والاقتصاد الرقمي المستدام.

ويشارك في المعرض مجموعة من عمالقة التكنولوجيا الذين يقودون جهود الذكاء الاصطناعي، ومنهم شركتا (هواوي ومايكروسوفت) اللتان تشاركان في المعرض بشكلٍ دوري، فضلاً عن انضمام شركة البرمجيات السحابية العملاقة «سيلز فورس» لأول مرة.

كما سيوفر المعرض المستمر على مدار خمسة أيام، تجربة غامرة في عمق عالم الذكاء الاصطناعي مع فعاليات مثل «الذكاء الاصطناعي في كل شيء»، الذي يعتبر أكبر معرض لحلول ومفاهيم الذكاء الاصطناعي هذا العام، وفعالية «غلوبال ديف سلام» أكبر ملتقى للمبرمجين والمطورين، فضلاً عن معرض «وادي جيتكس السيبراني» الذي يتناول العالم الإجرامي السيبراني الخفي والمظلم.

ويجمع المعرض ثماني فعاليات رائدة في مجالات التقنية والشركات الناشئة، ويمثل منصة متفردة لاستعراض أحدث الابتكارات القائمة على التقنية والأفكار المستقبلية.

منصة حكومة دبي

ويشارك في المنصة الرئيسية لحكومة دبي في معرض «جيتكس غلوبال 2023»، أكثر من 40 جهة حكومية وخاصة في إمارة دبي.

وتسلط دبي الرقمية الضوء من خلال المشاركة على مستجدات مشاريعها ومبادراتها في مجالات تجارب وخدمات المدينة الرقمية، والاستراتيجيات إلى جانب البيانات والإحصاءات والأمن الإلكتروني. بالإضافة إلى المبادرات والخدمات الجديدة التي سيتم إطلاقها خلال أيام الحدث. هذا إلى جانب ما سيتم عرضه من ابتكارات وخدمات رقمية تقدمها الجهات المشاركة على المنصة الرئيسية لحكومة دبي.

وأكد حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية أن مسيرة رقمنة الحياة المتسارعة في إمارة دبي، والتي قادتها الجهود المشتركة والحثيثة بين دبي الرقمية من جهة والقطاعين الحكومي والخاص من جهة أخرى، ساهمت في تعزيز وتطور المنظومة الرقمية بخدماتها ومشاريعها المختلفة التي أصبحت تغطي جميع جوانب الحياة اليومية لسكان وزوار مدينة دبي، كما أنها تلبي الاحتياجات الحالية والتطلعات المستقبلية. لذا من المهم أن نشارك مسارات تطور هذه المنظومة وآليات وسبل تطويرها من خلال تبادل الأفكار وأفضل الممارسات والتجارب مع المعنيين في قطاع رقمنة المدن للوصول إلى أفضل الحلول، الأمر الذي توفره منصة معرض «جيتكس غلوبال 2023»، والتي تجمع اليوم تحت مظلتها ما يزيد على 6000 جهة عارضة من أكثر من 170 دولة.

وتفصيلاً، وفي محور تجارب المدينة تستعرض دبي الرقمية مستجدات خدمات صرف المنح السكنية، وإدارة إقامات العمال، والحصول على منحة أرض، إلى جانب إدارة إقامات العمالة المنزلية والحصول على الرعاية الطبية، وشراء وبيع مركبة، بالإضافة إلى إعداد وإدارة مركبة كهربائية، وتشييد وصيانة المبنى.

أما بالنسبة لمحور خدمات المدينة الرقمية فتشارك بكل من: تطبيق الموظف الذكي، وواجهة برمجة تطبيقات دبي، ومعاملات دبي، وسحابة دبي الرقمية. فضلاً عن خدماتها الرقمية الأساسية التي تشمل: الهوية الرقمية، وتطبيق دبي الآن، ومنصتي 04 و Dubai.

وفيما يتعلق بالاستراتيجيات تقدم دبي الرقمية خلال المعرض نظرة عامة على استراتيجية دبي الرقمية، والتناغم الرقمي إلى جانب لوحة المهارات الرقمية وإحصاءات التنافسية الرقمية.

ومن خلال محور البيانات والإحصاءات، تعرف دبي الرقمية زوار المعرض على مشاريع اعرف متعاملك، ولوحة دبي وحديث دبي، إضافة إلى البيانات الاصطناعية، وبرنامج جودة البيانات، والتعداد اللحظي لسكان دبي، فضلاً عن دبي بالس، والموقع الإلكتروني لإحصاءات دبي. ومبادرات التمكين باستطلاعات الرأي، ومسح دخل وإنفاق الأسرة.

وتستعرض المنصة من خلال محور الأمن الإلكتروني تطورات ماسح واجهة برمجة التطبيقات، والمرقاب، ورزام، وأساس، والمها إلى جانب مستجدات مشاريع مجمع دبي لابتكارات الأمن الإلكتروني.