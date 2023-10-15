«شنايدر إلكتريك» تعرض أحدث تقنيات استدامة مراكز بيانات المنطقة في «جيتكس 2023»

تكشف شنايدر إلكتريك، المتخصصة في التحول الرقمي لإدارة الطاقة والأتمتة، خلال مشاركتها في «معرض جيتكس العالمي»، من 16 حتى 20 أكتوبر، بمركز دبي التجاري العالمي، حلولاً تكنولوجية موفرة للطاقة، تعزز كفاءة واستدامة البنية التحتية لمراكز البيانات إقليمياً، وتسرّع عملها للاستفادة من الذكاء الاصطناعي وجني ثمار استخداماته وتطبيقاته في اقتصادات ومجتمعات المنطقة.

كما تقدم الشركة العالمية مجموعة من الحلول النوعية الموفرة للطاقة في القطاعات الحيوية الأخرى، التي تسرّع مسارات التنمية المستدامة، وتدعم أهداف الاستراتيجيات الوطنية لتحقيق الحياد المناخي والصفري في المنطقة، وتعزز خطط الحياد الكربوني للمؤسسات والشركات وفق نموذج «شنايدر إلكتريك»، القائم على ثلاثية التخطيط الاستراتيجي، ثم الرقمنة، وصولاً إلى إزالة الكربون.

فوائد الذكاء الاصطناعي تجنيها المنطقة

وقالت منى عيسى نائب الرئيس لحلول أمن الطاقة لدى شنايدر إلكتريك الشرق الأوسط وأفريقيا: «تقوم استراتيجيتنا للوصول بالمنطقة إلى مستقبل مستدام على الجمع بين التحول الرقمي وكفاءة الطاقة والذكاء الاصطناعي. ويشكّل معرض جيتكس العالمي منصة دولية لنا، لمشاركة تلك الحلول مع رواد القطاع والعملاء. ويسعدنا هذا العام استعراض الحلول التي تعزز جهودنا في مجالات الابتكار والرقمنة والكفاءة التشغيلية، والاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي بشكل غير مسبوق».

أهمية التحوّل الرقمي لكفاءة مراكز البيانات إقليمياً

وتشارك كوادر وكفاءات عالمية متخصصة من شنايدر إلكتريك، في جلسة حوارية حصرية، ضمن معرض جيتكس العالمي، يوم 18 أكتوبر، تعرض خلالها أهمية التحول الرقمي في مراكز البيانات في الشرق الأوسط وأفريقيا، والجيل الرابع من الكهرباء 4.0، تمهيداً للطريق نحو مراكز بيانات مستدامة لتفعيل استخدامات الذكاء الاصطناعي في المنطقة.

لمراكز البيانات بصمة

وتشير «وكالة الطاقة الدولية»، إلى أن مراكز البيانات وشبكات نقل البيانات تسهم بنحو 1 % من انبعاثات غازات الدفيئة المرتبطة بالطاقة، وهذا بدوره يسهم في ارتفاع درجات الحرارة العالمية والتغير المناخي. لذلك، فإن الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، يستوجب خفض الانبعاثات إلى النصف بحلول عام 2030.

وستشهد الجلسة الإطلاق الرسمي لأحدث حلول «سمارت يو بي أس ألترا» SmartUPS Ultra، من شنايدر إلكتريك في الشرق الأوسط، والمصممة لترشيد الطاقة وتوفير مساحات أكبر، إلى جانب تجهيزات متقدمة أخرى. كما ستشارك الإدارة الإقليمية لشنايدر إلكتريك كذلك في جلسات نقاشية، توضح تطور الذكاء الاصطناعي في المنطقة، وتأثيره في مراكز البيانات في قطاع الاتصالات.

ويسجل المعرض التكنولوجي العالمي، الذي يستمر لخمسة أيام، مشاركات لمجموعة من خبراء القطاعات والتقنيات من شنايدر إلكتريك، بهدف تعريف العملاء والزوار بالحلول المستدامة التي تصممها خصيصاً، وتضع من خلالها الأسس العملية والمرنة لمراكز البيانات ومنشآت وصناعات المستقبل.

ويمكن لزوار معرض جيتكس العالمي الاطلاع على «منطقة تجربة الشركاء» المخصصة داخل جناح «شنايدر إلكتريك» في القاعة 5، القسم 40، حيث سيتم عرض الحلول المتكاملة التي تقدمها، إلى جانب شركات تكنولوجية عالمية مشاركة في الحدث التكنولوجي الأبرز على مستوى الدولة.