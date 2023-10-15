بلدية عجمان تعلن استعدادها للمشاركة في جيتكس 2023

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، عن استعدادها للمشاركة في الحدث التقني الأهم معرض جيتكس 2023، والذي ستشارك به تحت مظلة حكومة عجمان، في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة الواقعة بين 16 أكتوبر وحتى 16 أكتوبر من العام الجاري 2023.

وأكد عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، أن الدائرة تضع في كل دورة من الحدث المهم بصمتها المميزة وتحرص على المشاركة في المنصة التي تجمع الخبراء والمختصين وكبرى الشركات والجهات الرائدة في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.

تواجد

وأعرب عن فخره بتواجد الدائرة مع الجهات والمؤسسات وشركات القطاع الخاص، لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث التقنيات والممارسات الرقمية المطبقة في مختلف القطاعات، مبيناً أن الدائرة تسعى لضمان جودة الحياة، وسعادة المجتمع والسير قدماً في مجال التحول الرقمي الكامل لضمان تمتع المتعامل بخدمات مثالية تمكنه من إتمام الإجراءات في أي مكان ووقت.

وتابع أن الدائرة أعدت خطة شاملة ومتكاملة لإطلاق أحدث المشاريع والمبادرات الرقمية، كما واستندت لفريق عمل متميز لعرض أحدث إنجازات الدائرة على زوار المعرض.

فعاليات

من جانبها أوضحت هند الشامسي، مدير إدارة تطوير الخدمات الذكية بالدائرة رئيس فريق عمل دائرة البلدية في معرض جيتكس، أن فعاليات الدائرة في هذه الدورة تتضمن إطلاق عدد من المشاريع الرقمية، إضافة لتوقيع مذكرات تفاهم مع شركائها الاستراتيجيين.

وتابعت الشامسي، أن الدائرة حققت نتائج متميزة خلال مشاركتها في الدورات الماضية من جيتكس، وما زالت تطمح لتحقيق الأفضل خلال الدورة الحالية.