«الإلكترونيات المتقدمة» تعرض قدراتها التقنية الصناعية في جيتكس 2023



تعتزم شركة الإلكترونيات المتقدمة، إحدى شركات (SAMI)، للمشاركة في معرض جيتكس 2023 الذي يعقد في معرض دبي التجاري العالمي خلال الفترة 16 - 20 أكتوبر الجاري في جناح H19 | A30، وذلك للمرة التاسعة عشرة، حيث ستعرض أحدث منتجاتها وحلولها الهادفة لتعزيز دورها كمساهم رئيسي في الابتكار التقني، والتحول الرقمي في المملكة العربية السعودية.

وتتوزع مشاركة شركة الإلكترونيات المتقدمة في الحدث على أربع مناطق مختلفة؛ منطقة الحلول الذكية، ومنطقة حلول الأمن السيبراني، ومنطقة خدمات تقنية المعلومات، وأيضاً منطقة لاستعراض خدمات التصنيع والتطوير في مختلف القطاعات. كذلك، ستسعى الشركة خلال فترة المعرض لإقامة وتعزيز شراكات استراتيجية مع الجهات الرائدة في صناعة الإلكترونيات على مستوى العالم، وذلك ضمن جهودها لاستقطاب كفاءات جديدة واستكشاف سبل النمو.



وقال المهندس زياد المسلم، الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة «سعداء بالتواجد في معرض جيتكس العالمي المتميز للمرة التاسعة عشرة. وفي هذا العام، سنقدم لجمهور المعرض قدراتنا التقنية والرقمية المتنامية، وكلي ثقة أن هذه الفرصة ستفتح آفاقاً جديدة لنمونا المستمر كشركة رائدة في مجالات تقنية المعلومات، والاتصالات، وإنترنت الأشياء، والخدمات السحابية المدارة، والأمن السيبراني، والحلول الرقمية الأخرى، كما أنها ستعزز مكانتنا كشركة سعودية رائدة تساهم في قيادة التقدم التقني والابتكار الرقمي والإلكتروني في المنطقة».



وستكون منطقة الحلول الذكية بمثابة نقطة محورية تسلط الضوء على القدرات العالية التي تتمتع بها شركة الإلكترونيات المتقدمة في الحلول التي تدعم إنترنت الأشياء وتقنيات المدينة الذكية. كما تشتمل المنتجات المعروضة على مجموعة واسعة من إضاءة الشوارع الذكية، والكشف الذكي عن الحرائق، وإدارة النفايات، وتحليلات الفيديو، وتتبع الأصول. ومن أبرز ما يميز هذه المنطقة هو تطبيق مواقف السيارات الذكية (موقفي)، وهو تطبيق شامل للهاتف المحمول يلبي احتياجات مواقف السيارات الحديثة. بالإضافة إلى ذلك، ستكشف المنطقة عن أحدث الحلول الذكية لسلامة الموقع (4S) التي تقدم ابتكارات مثل القميص الذكي الذي يتميز بخصائص متقدمة لتعزيز سلامة الموظفين في مكان العمل، ونظام المسح المتطور للمركبات (UVSS)، ونظام المراقبة HEMA المتفوق.



بالإضافة إلى ذلك، ستقوم الشركة خلال الحدث باستعراض مركزها الشامل للأمن السيبراني القادر على رصد التهديدات السيبرانية وتتبعها والتقليل من آثارها، إلى جانب إدارة الخوادم وأجهزة الشبكة وبيانات تقنية المعلومات ووظائف الأمن ومهام الشبكة ذات الصلة. وفي السياق ذاته، سيتم عرض صمام البيانات الثنائي الذي طورته الشركة لنقل البيانات بأمان عبر الشبكات الحيوية، ونظام مراقبة الكشف عن الاستجابة (MDR) الذي يوفر قدرات متقدمة لمراقبة التهديدات والتعامل معها، إلى جانب الخدمات المدارة المتطورة وأنظمة الحوسبة السحابية، وحلول الرعاية الصحية الرقمية، والتقنيات المتقدمة في العديد من القطاعات وقدرات التصنيع الاستثنائية.