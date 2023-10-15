«عِلم» تعرض منظومة رقمية متكاملة لمدن المستقبل في «جيتكس 2023»

أعلنت «عِلم»، للحلول الرقمية، عن مشاركتها في فعاليات معرض «جيتكس للتقنية 2023»، الحدث التقني الأبرز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، حيث سيقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر 2023.

وستستعرض «عِلم» خلال مشاركتها في هذا الحدث مجموعةً متنوعة من خدماتها وحلولها الرقمية المبتكرة وقدراتها في عمليات الإسناد في مجالات متعددة، تصب في مسار مدن المستقبل والأمان الذكي والاقتصاد الرقمي وذكاء الأعمال والصحة الذكية والحكومات الذكية والنقل المتقدم.

وتأتي هذه المشاركة في إطار الجهود المستمرة للشركة لتقديم حلولها الرقمية المتقدمة على نطاقٍ أوسع، وتعزيز مكانتها كشركةٍ رائدة في ابتكار الحلول الذكية، وتوسيع شبكة شراكاتها الاستراتيجية ومواكبة أحدث التطورات في مجال الخدمات الرقمية وعمليات الإسناد.

وأكَّد المتحدث الرسمي ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع التسويق ماجد بن سعد العريفي في «عِلم»، حرص الشركة على مواصلة المشاركة في هذا الحدث الرائد باعتباره يتيح منصة استراتيجية لتعزيز حضور الشركة إقليمياً وعالمياً، وتوسيع نطاق شراكاتها الاستراتيجية مع أبرز أقطاب التكنولوجيا، مشيراً إلى أن «جيتكس 2023» سيتيح للشركة الاطلاع على الفرص المتاحة وآفاق دخول أسواق جديدة، كونه يعتبر الحدث الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة. مفيداً أن هذه المشاركة في هذا الحدث تعكس التزام الشركة بدفع عجلة الابتكار في المنطقة، وتقديم الحلول الذكية الرقمية المتطورة التي تلبي احتياجات مختلف القطاعات، وترتقي بتجربة العملاء أفراداً ومؤسَّسات.

وبين العريفي حرص «عِلم» على توفير الخدمات والحلول الرقمية بأعلى معايير الكفاءة والجودة، وإتاحة بنية تحتية تقنية متقدمة تدعم نماء وتطور القطاعات الحيوية بما يتماشى مع «رؤية السعودية 2030» و«برنامج التحول الرقمي»، مفيداً سعي الشركة لتكون الممكن الرقمي الأول في المنطقة، استناداً لخبرتها طويلة الأمد، وفريقٍ من الكوادر والكفاءات الوطنية، وشبكة شراكاتٍ استراتيجية ضمن القطاعات الحكومية والخاصة، وحلول متكاملة تشمل المنصات والمنتجات والمشاريع الرقمية.

الجدير بالذكر أن تحاليل ومؤشرات الأسواق تشير إلى أن قطاع تقنية المعلومات سيواصل مسار النمو؛ فوفقاً لتقارير شركة «جارتنر للأبحاث»، من المتوقع أن ينمو حجم الإنفاق على تقنيات المعلومات حول العالم ليصل إلى حوالي 4.7 تريليونات دولار خلال العام الجاري، بزيادة 4.3% مقارنة بالعام الماضي. وفي ضوء ذلك، تسعى «عِلم» إلى الاستفادة من هذا النمو عبر تقديم خدماتها الإلكترونية لجميع فئات المجتمع بما يسهل حياتهم، والشركات بمختلف القطاعات لتعزيز كفاءة وسلاسة آليات العمل.

وعلى مدى أكثر من ثلاثة عقود، واصلت «عِلم» ترسيخ حضورها باعتبارها الشريك الرقمي الأول لشريحة واسعة من العملاء المؤسسين والأفراد، ومحرك رئيسي للتحول في القطاعين الحكومي والخاص.

وتتبنى الشركة رؤيةً محورها بناء مجتمع معرفي يواكب متطلبات العصر الرقمي، وتحظى اليوم بثقة ما يزيد على 30 مليون مستخدم، وأكثر من 700 ألف عميل تجاري ضمن القطاع الخاص. وتعتمد «عِلم» نهج توطين تقنية المعلومات، وتتيح نماذج أعمال أكثر مرونة وشمولية، وتدير الشركة أكثر من 50 علامة تجارية في مُختلف القطاعات، إلى جانب إدارة أكثر من 170 مشروعاً وإجراء قرابة 2 مليار عملية سنوياً.