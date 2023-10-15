«الصحة ووقاية المجتمع» تشارك بمشروعات رقمية مبتكرة في «جيتكس 2023»

تشارك وزارة الصحة ووقاية المجتمع في معرض «جيتكس جلوبال 2023» الذي يعقد في مركز دبي التجاري العالمي من 16 وحتى 20 أكتوبر الجاري، وتعرض الوزارة حزمة من مشروعاتها الرقمية وأحدث الأنظمة والحلول التقنية وأبرز إنجازاتها ومشروعاتها المبتكرة، لتعزيز سعادة المتعاملين، في إطار جهودها لتحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071، واستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، ضمن سعيها لترسيخ مكانة الدولة الرائدة في خريطة الابتكار العالمية في مجال الصحة الذكية والرقمية.

وتقدم الوزارة للمختصين والمهتمين فرصة للاطلاع على تجربة متميزة للحلول التقنية الصحية، لتلبية الاحتياجات الصحية الحالية والمستقبلية، وترسيخ مكانتها واحداً من أهم رواد التحول الرقمي الحكومي في منصتها رقم 26 ضمن جناح الحكومة الرقمية في القاعة رقم 18.

وتندرج مشاركة الوزارة في فعاليات معرض «جيتكس جلوبال 2023» في إطار خططها لتبادل الخبرات والتجارب ودعم ومواكبة النظم المعلوماتية الذكية، إضافة إلى تسليط الضوء على مشروعاتها الرقمية المبتكرة والمرتكزة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي تهدف إلى تطوير تجربة المتعاملين، وتقديم خدمات ميسرة ومتميزة والتعرف من كثب إلى ابتكارات الشركات التقنية العالمية المشاركة.

وتؤكد الوزارة أن استراتيجيتها الشاملة والمتكاملة الهادفة إلى إرساء هيكل عمل رقمي متكامل، قائمة على المعرفة عبر توفير حلول مبتكرة في إدارة البيانات الصحية ووفق أرقى الممارسات العالمية، وتواصل تطوير منظومة صحية رقمية متكاملة وتعزيز ممكناتها، لدعم جهوزية القطاع الصحي في استشراف مستقبل الخدمات الصحية.

ويجمع معرض جيتكس جلوبال 2023 أكثر من 6000 جهة عارضة من أكثر من 170 دولة. ومن المتوقع أن يستقطب أكثر من 6 آلاف شركة، إضافة إلى 1400 متحدث، ويتخلله أكثر من 40 ورشة عمل كما يضم الحدث فعاليات رائدة في مجالات التقنية والشركات الناشئة، ويمثل منصة متفردة لاستعراض أحدث الابتكارات القائمة على التقنية والأفكار المستقبلية.