20 ألف زائر لمعرض «الإمارات للعطور والعود»

اختتمت مساء السبت فعاليات النسخة الأولى من معرض «الإمارات للعطور والعود»، الذي نظمه مركز إكسبو الشارقة، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، محققاً أرقاماً قياسية في أعداد الزوار والمشاركات، حيث استقطب ما يزيد على 20 ألف زائر، واستضاف أكثر من 500 علامة تجارية محلية وعالمية، ونخبة من رواد الأعمال والشباب الإماراتيين العاملين في صناعة العطور.

وشهد المعرض حفلاً لتكريم العارضين المتميزين، حضره كل من عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، ووليد عبد الرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس الغرفة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وإكسبو الشارقة، وسيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، وسلطان شطاف المدير التجاري في المركز، وممثلي الجهات المشاركة.

وقدم الحدث على مدار 9 أيام، عرضاً لمجموعات متميزة من العود والعنبر والعطور الإماراتية والخليجية ذات الجودة العالية، إلى جانب أندر وأفخم قطع العود والعطور، التي عرضتها العلامات التجارية المشاركة من مختلف دول العالم، من أبرزها فرنسا والهند وإيطاليا وتايلانديا وكمبوديا، فيما سجل مصممو العطور الإماراتيون مشاركة متميزة من خلال منصة «الإماراتيين للعود والعطور»، والتي شهدت عرضاً متميزاً لمجموعة من المنتجات العطرية التراثية ذات اللمسات العصرية، والتي تعبق برائحة الماضي.

وأعرب عبد الله سلطان العويس عن سعادته بالنجاح اللافت الذي حققه «معرض الإمارات للعطور والعود»، الأمر الذي تجلى بالمشاركة الواسعة لنخبة من كبار مصنعي وتجار العطور، وأهم العلامات التجارية المحلية والعالمية، إلى جانب العدد القياسي من الزوار، الذي تمكن من استقطابه على مدار 9 أيام، مشيراً إلى أن النجاح الذي حققه الحدث، يعكس صوابية الخطط الاستراتيجية لغرفة الشارقة الرامية إلى دعم مركز إكسبو الشارقة، وتمكينه من تنظيم واستضافة فعاليات ومعارض متخصصة، تلبي متطلبات السوق والمجتمع، وتلعب دوراً مهماً في دعم مختلف القطاعات الاقتصادية، مشيداً بتميز رواد الأعمال والمواهب الإماراتية الشابة عبر منصة «الإماراتيين للعود والعطور»، وتألقهم بما قدموه من عرض لأرقى وأفضل أنواع العطور والعود، ما مكّن المنصة من استقطاب عدد كبير من الزوار.

من جهته، قال سيف محمد المدفع: «ما حققه معرض الإمارات للعطور والعود، من نجاحات كبيرة في نسخته الأولى، يشكل إضافة نوعية لسلسلة من الإنجازات التي يحققها مركز إكسبو الشارقة، حيث أسهم الحدث في تعزيز نسبة مبيعات العارضين، إلى جانب دوره في تقديم فرصة لتبادل الخبرات، وعرض مواهب ومنتجات مبدعة من العطور على مستوى الدولة والمنطقة، ونسعى دائماً لدعم هذه الصناعة الحيوية، التي تمتلك جذوراً عميقة في تاريخ منطقتنا، ولتمكين رواد الأعمال والشباب الإماراتيين، ليكونوا جزءاً من نجاحاتها، وليسهموا في تطويرها، مؤكداً حرص مركز إكسبو الشارقة على مواصلة جهوده نحو تطوير فعاليات المعرض، وتمكينه من تحقيق المزيد من النجاحات في الدورات القادمة».