Sunday, 15 October 2023 10:53 GMT

العراق يفعل 3 عقود مع نفط الهلال لتطوير 3 حقول نفط وغاز

10/15/2023 3:00:22 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


قالت وزارة النفط العراقية اليوم الأحد إنها فعلت 3 عقود طاقة مع شركة نفط الهلال الإماراتية لتطوير 3 حقول للنفط والغاز في العراق.

ووقعت نفط الهلال في فبراير الماضي، 3 عقود مدتها 20 عاما لتطوير الحقول في محافظتي البصرة وديالى شمال شرقي بغداد.

ونقل بيان وزارة النفط العراقية عن الوزير حيان عبد الغني قوله إن من المتوقع أن تبدأ عقود شركة الهلال خلال 18 شهرا في إنتاج "400 مليون قدم مكعب قياسي (من الغاز الطبيعي يوميا) من حقول خشم الأحمر وكابلات وخضر الماي".

وقال عبد الغني، خلال حفل توقيع العقود بمقر الوزارة في بغداد، "تفعيل هذه العقود يمنع حرق الغاز وسوف يتم استخدام الغاز المستثمر في توليد الطاقة الكهربائية".

وتعتمد الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بشكل كبير على واردات الغاز الإيراني لتغذية شبكتها الكهربائية، لكن الولايات المتحدة تحث العراق على تقليل اعتماده على الغاز الإيراني.

ويواصل العراق حرق بعض الغاز المستخرج إلى جانب النفط الخام لأنه يفتقر إلى المرافق اللازمة لمعالجته وتحويله إلى وقود للاستهلاك المحلي أو التصدير.

MENAFN15102023000110011019ID1107243360

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث