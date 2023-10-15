العراق يفعل 3 عقود مع نفط الهلال لتطوير 3 حقول نفط وغاز



قالت وزارة النفط العراقية اليوم الأحد إنها فعلت 3 عقود طاقة مع شركة نفط الهلال الإماراتية لتطوير 3 حقول للنفط والغاز في العراق.

ووقعت نفط الهلال في فبراير الماضي، 3 عقود مدتها 20 عاما لتطوير الحقول في محافظتي البصرة وديالى شمال شرقي بغداد.

ونقل بيان وزارة النفط العراقية عن الوزير حيان عبد الغني قوله إن من المتوقع أن تبدأ عقود شركة الهلال خلال 18 شهرا في إنتاج "400 مليون قدم مكعب قياسي (من الغاز الطبيعي يوميا) من حقول خشم الأحمر وكابلات وخضر الماي".

وقال عبد الغني، خلال حفل توقيع العقود بمقر الوزارة في بغداد، "تفعيل هذه العقود يمنع حرق الغاز وسوف يتم استخدام الغاز المستثمر في توليد الطاقة الكهربائية".

وتعتمد الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بشكل كبير على واردات الغاز الإيراني لتغذية شبكتها الكهربائية، لكن الولايات المتحدة تحث العراق على تقليل اعتماده على الغاز الإيراني.

ويواصل العراق حرق بعض الغاز المستخرج إلى جانب النفط الخام لأنه يفتقر إلى المرافق اللازمة لمعالجته وتحويله إلى وقود للاستهلاك المحلي أو التصدير.