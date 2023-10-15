12 جهة في منصة حكومة عجمان تعلن عن 40 خدمة جديدة في معرض «جيتكس 2023»

أعلنت دائرة عجمان الرقمية، عن مشاركة 12 جهة حكومية وخاصة ضمن منصة حكومة عجمان في الدورة الـ 43 من «جيتكس جلوبال»، المعرض التكنولوجي الأكبر والأكثر شمولاً على النطاق العالمي، الذي ستُقام فعالياته خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي.

وتأتي هذه المشاركة في إطار التزام دائرة عجمان الرقمية بتطوير خدمات رقمية مستدامة محورها الإنسان، وبما يسهل وصول المتعاملين إليها من أي مكان، وعلى مدار الساعة.

وستعلن الجهات المشاركة تحت مظلة حكومة عجمان، عن أكثر من 40 خدمة جديدة، تستهدف تبسيط رحلة المتعاملين، وتقديم تجربة سهلة وسلسة للشركاء وأفراد المجتمع، كما ستوقع هذه الجهات أكثر من 10 اتفاقيات شراكة وتعاون مع جهات حكومية وخاصة، لاستكشاف أحدث الابتكارات والتقنيات العالمية، وبناء شراكات جديدة تعزز مسيرة التحول الرقمي في إمارة عجمان.

وتستعرض الجهات المشاركة أبرز إنجازاتها التقنية، إضافة إلى إطلاق باقة من أحدث الابتكارات الرقمية والخدمات الذكية، والإعلان عن أهم مشاريعها الحالية والمستقبلية، إلى جانب الاطلاع على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي عالمياً، بهدف تعزيز جودة الخدمات الحكومية، وتسهيل تجربة المتعاملين وإسعادهم.

وتشارك في جناح حكومة عجمان كل من: دائرة عجمان الرقمية، ودائرة البلدية والتخطيط، وغرفة تجارة وصناعة عجمان، ودائرة الأراضي والتنظيم العقاري، ودائرة الميناء والجمارك، والقيادة العامة لشرطة عجمان، ودائرة المالية، ودائرة الموارد البشرية، وهيئة النقل، ودائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة التنمية السياحية، ومن القطاع الخاص مصرف عجمان.

شراكات ناجحة

وأعربت الدكتورة عهود علي شهيل مدير عام دائرة عجمان الرقمية، عن سعادتها بمشاركة حكومة عجمان في معرض «جيتكس جلوبال»، عبر منصة موحدة لتبادل الخبرات وبناء الشراكات الناجحة، والاطلاع على أفضل التجارب والتقنيات، إضافة إلى إطلاق التطبيقات والخدمات الاستباقية للمضي قدُماً في مسيرة التحول الرقمي الكامل في إمارة عجمان.

وقالت: إن منصة حكومة عجمان في معرض «جيتكس 2023»، تشهد تطوراً في الفعاليات والأنشطة العلمية والتقنية، لتكون وجهة متميزة، تستقطب الزوار، وتمكّن الجهات المشاركة من استعراض مبادراتها الرقمية المميزة، واستكشاف الأفكار المبتكرة، وإطلاق مشاريعها الجديدة.

وأكدت أن مشاركة حكومة عجمان في «جيتكس 2023»، تأتي امتداداً للنجاحات الكبيرة التي حققتها خلال مشاركاتها السابقة في المعرض، حيث شهدت مبادرات الجهات المشاركة ضمن منصة حكومة عجمان، اهتمام الزوار ورواد القطاع التكنولوجي، للتعرف إلى مستجدات المشاريع الرائدة التي تواكب التكنولوجيا المتطورة.

أحدث الابتكارات

من جانبه، قال الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي رئيس دائرة الميناء والجمارك في عجمان: تعتزم الدائرة إطلاق باقة من أحدث الابتكارات التقنية الرقمية، وذلك خلال مشاركتها ضمن منصة حكومة عجمان في معرض جيتكس 2023.

وكشف عن أن حزمة المشاريع الجديدة، التي تعتمد على تكنولوجيا الأفكار المستقبلية، ستشمل مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك القطاعات الجمركية والبحرية، ومن خلال هذه المبادرات، تسعى الدائرة إلى ترسيخ بصمتها الفريدة في مسار التحول الرقمي، واستثمار الذكاء الاصطناعي، لتقديم خدمات متكاملة عبر قنوات تتميز بالمرونة والكفاءة والسرعة، وتتجاوب هذه الجهود مع رؤية إمارة عجمان لتحقيق سعادة المتعاملين.



وأكد أهمية معرض جيتكس، كواحد من أبرز فعاليات تكنولوجيا المعلومات في العالم، مشدداً على أن مشاركة الدائرة في هذا الحدث العالمي، تأتي في إطار استراتيجيتها الرقمية، التي تهدف إلى استخدام أحدث التقنيات لتقديم خدماتها بكفاءة وفعالية، كما تسعى الدائرة إلى توجيه وتشجيع مستقبل التطبيقات الرقمية والحلول الافتراضية وتكنولوجيات الذكاء الاصطناعي، لتقديم الخدمات الاستباقية للمتعاملين.

زيادة الإنتاجية

بدوره، قال سالم السويدي مدير عام غرفة تجارة وصناعة عجمان، إن معرض جيتكس أثبت قدرته على قيادة التحولات الرقمية في الدولة والمنطقة والعالم، وفرض نفسه كمنصة يتداول خلالها أحدث التقنيات، وأساليب التكنولوجيا الحديثة القائمة على استخدامات الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن المعرض منصة مهمة لتسليط الضوء على مكانة الإمارات كمركز عالمي للاستثمار في التقنيات الحديثة، والحلول الذكية المتكاملة، الهادفة إلى تحسين جودة حياة الفرد والمجتمع، وزيادة إنتاجية المؤسسات.

خدمات مميزة

وأكد راشد عبد الرحمن بن جبران السويدي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، أن معرض «جيتكس 2023»، الحدث العالمي الأبرز في مجال التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة، يعد فرصة لتسليط الضوء على إنجازات مسيرة التحول الرقمي الحكومي في إمارة عجمان، من خلال منصة موحدة، تضم كافة الجهات الحكومية، وتعرض سلسلة المشاريع والمبادرات والخدمات الرقمية في الإمارة.

الذكاء الاصطناعي

بدوره، أكد عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، أن الدائرة تعد «جيتكس» حدثاً مهماً، يجمع العقول وأصحاب الخبرات والتجارب المشرقة في مجال الخدمات الرقمية والتحول الذكي وتوظيف الذكاء الاصطناعي في شتى مجالات العمل الحياة، موضحاً أن الدائرة تحرص على المشاركة في كل عام في الحدث التقني الأهم في العالم، وتضع بصمتها المميزة، وتجتمع مع الخبراء والمختصين وكبرى الشركات والجهات الرائدة، لتبادل الخبرات، والاطلاع على أهم الأفكار والمشاريع الواقعية التي تجوّد العمل، وتلقي بظلالها الإيجابية على كافة نواحي الحياة.

سعادة المتعاملين

وأكد مروان آل علي مدير عام دائرة المالية في عجمان، أنه مع تطور العالم الرقمي وانفتاح الأسواق، تزداد أهمية التعاون المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص. وقال: «إن المشاركة في معارض عالمية مثل معرض جيتكس، تمنحنا الفرصة لاستكشاف أحدث الابتكارات والتقنيات المُقدمة، والعمل على توظيفها، لتقديم خدمات أكثر فاعلية، وتجربة مستخدم مُحسنة لجميع متعاملي الدائرة».

تسهيل

وقال عبد الله بن أحمد الحمراني مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان: «تُترجم مشاركتنا تحت مظلّة حكومة عجمان في معرض التكنولوجيا الأضخم «جيتكس جلوبال»، بنسخته الثالثة والأربعين، رؤية وتوجيهات القيادة ببناء نموذج اقتصادي مستقبلي أكثر مرونة واستدامة، يقوم على تمكين مختلف القطاعات الحيوية، والانتقال بها نحو آفاق جديدة، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لتطوير فرص جديدة، تسهم في تحقيق الريادة لإمارة عجمان، وتعزيز تنافسيتها عالمياً، كما نشهد سنوياً من خلال وجودنا في هذا الحدث، فرصة للقاء قادة قطاع التكنولوجيا والشركات الناشئة، وآخر التطورات في ميادين التقنية الحديثة».

السياحة الذكية

من جهته، أعرب محمود خليل الهاشمي مدير عام دائرة التنمية السياحية في إمارة عجمان، عن سروره بشأن مشاركة الدائرة في معرض جيتكس جلوبال لهذا العام، من خلال منصة حكومة عجمان. وأعرب سعادته عن تطلعه إلى تقديم خدمات وتجارب متميزة للزوار والمتعاملين، مشيداً بأهمية الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، وأتمتة الخدمات كوسيلة أساسية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لحكومة عجمان.

تبادل الخبرات

وقال عمر محمد لوتاه المدير العام لهيئة النقل في عجمان: يعد معرض جيتكس 2023، من أكبر المعارض التي تستقبلها دوله الإمارات سنوياً، والتي تهدف إلى نقل المعارف وربط العقول في الإنجازات التقنية، مشيراً إلى أن المعرض منصة لاستعراض الإنجازات والتطورات في المجال التقني، ما يسهم في تحفيز التنافس التقني بين المؤسسات على الصعيد المحلي والدولي.

تطوير مستدام

بدوره، قال المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، إن معرض جيتكس، يعد أبرز وأهم معارض تقنية المعلومات في العالم، وفرصة مواتية للالتقاء برواد قطاع التكنولوجيا والجهات الفاعلة في مجالات الذكاء الاصطناعي، مؤكداً حرص الدائرة على بناء شراكات رقمية جديدة، تدعم جهودها ومساعيها نحو التطوير المستدام للمنظومة الرقمية، وتعزيز كفاءة أدائها المؤسسي بالارتكاز على عمليات متكاملة ومتناغمة، تضمن توفير خدمات استباقية بجودة عالية.