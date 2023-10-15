بلدية دبي تستعرض 8 من أبرز مشاريعها وخدماتها الرقمية في «جيتكس 2023»

شارك بلدية دبي في معرض جيتكس جلوبال 2023 أحد أكبر المعارض التقنية وأكثرها شموليةً في قطاع الاقتصاد الرقمي والذي يقام بين 16 و20 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي. وستستعرض البلدية خلال المعرض 8 من أبرز مشاريعها وخدماتها الرقمية المتقدمة في قطاعات تنظيم وترخيص أنشطة البناء والتشييد وتقنيات البناء باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد وتوظيف الذكاء الاصطناعي لكشف المخالفات الإنشائية، إضافة إلى مشاريع نظم المعلومات الجغرافية ومشاريع معالجة الصرف الصحي، فضلاً عن خدماتها في مجال تعزيز فرص الاستثمار وإسعاد المستثمرين والرد على استفسارات المتعاملين.

وأكد داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي أهمية المشاركة في معرض جيتكس جلوبال كواحد من أهم وأبرز المعارض التقنية إقليمياً وعالمياً، وذلك لما يشكّله من فرصة مثالية للاطلاع على أحدث الابتكارات التكنولوجية التي تقدمها أهم الشركات العالمية ومنصة متكاملة كبيرة تقام سنوياً في دبي لمناقشة آفاق التعاون والشراكة في مجالات تقنية مستقبلية تشكل ملامح العصر الجديد.

وقال الهاجري: «إننا نحرص دوماً في بلدية دبي على المشاركة الفعالة في المعارض التقنية المتخصصة عالمياً واستغلالها لإبراز واستعراض الخدمات والإنجازات والمشاريع الحالية والمستقبلية والحلول الرقمية المبتكرة في مجالات العمل البلدي وتبادل الخبرات التي تلبي الطموحات المتنامية يوماً بعد يوم، وتعزز الاستدامة ضمن المجال الرقمي فضلاً عن دعم مستهدفات دولة الإمارات للوصول إلى الحياد المناخي ومواكبة الاستعداد لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP28)، الذي تستضيفه الدولة الشهر المقبل في مدينة إكسبو دبي، ونتطلع من خلال مشاركتنا إلى بناء علاقات تعاون مع مختلف الأطراف المشاركة بما يصب في النهاية بخدمة توجهات وأهداف ومجالات عمل بلدية دبي، والتي نسعى إلى تطبيقها في دبي ويأتي ذلك في إطار جهودنا لدعم وترسيخ جاذبية إمارة دبي ومكانتها لتكون المدينة الرقمية الأولى عالمياً، وبما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في جعل دبي أفضل مدينة للعمل والعيش في العالم».

وتشمل مشاريع البلدية المشاركة في المعرض الذكاء الاصطناعي في قطاع البناء والطباعة ثلاثية الأبعاد ونظم المعلومات الجغرافية، ودمج إنترنت الأشياء في مشاريع الصرف الصحي ودعم الاستثمار ومشروع فارس لخدمة المتعاملين.