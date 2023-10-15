«ألتيريكس» تطلق حلولها المعززة بالذكاء الاصطناعي التوليدي



أعلنت ألتيريكس منصة التحليلات السحابية الأمريكية عن إطلاق مجموعة حلولها المبتكرة الجديدة، بما في ذلك Alteryx AiDIN و«ستوديو الذكاء الاصطناعي» (AI Studio)، أول واجهة حيادية من نوعها مصممة خصيصاً للعمل بدون تعليمات برمجية لتعزيز الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي. أفاد ما يقرب 90 % من الشركات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي حالياً عن رؤية فوائد ملموسة من وراء تلك الاستخدامات، وهو ما يعكس رؤية ألتيريكس النافذة من وراء تصميم «AiDIN» في إطار منظومة شاملة لمساعدة المؤسسات على دمج بياناتها المخصصة في النماذج اللغوية الكبيرة بطريقة مسؤولة لتعزيز المرونة التشغيلية وإحراز ميزة تنافسية في السوق.

وقال براد كولينز، الشريك ورئيس التحول الرقمي للمؤسسات في شركة RSM، الولايات المتحدة الأمريكية، وأحد عملاء ألتيريكس، قائلاً: «لقد أثبت الذكاء الاصطناعي التوليدي إمكانات هائلة عبر سلسلة قيمة التحليلات. تحتاج المؤسسات إلى مساعدة عملائها على تسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل آمن ومسؤول لتمكينهم من اتخاذ قرارات أفضل وأسرع على نطاق واسع. نحن متحمسون جداً للعمل مع منصة موثوقة مثل ألتيريكس والمباشرة باستخدام «AiDIN» لتطوير حلول جديدة تعرّف عملاءنا بسرعة بالفرص الجديدة التي يفتحها أمامهم الابتكار الرقمي أثناء تنقلهم في الأسواق المتغيرة».

كما صرح كارل كراوثر، نائب رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ألتيريكس: «يمكننا وصف أي عملية لتسليم مشروع نموذجي قائم على الذكاء الاصطناعي بأنه إحلالي، يستهلك الوقت، ومعرض للخطأ. عادةً ما تنتج معظم هذه المشكلات عن مجموعة من العمليات اليدوية ونقص الترابط الضروري بين البيانات والقوى البشرية والتكنولوجيا. تعمل ميزة «بلاي بوكس»الجديدة لـ «Alteryx Auto Insights»، أو الرؤى الأوتوماتيكية من ألتيريكس، على تسريع وتسهيل عملية الحصول على رؤى مستنيرة من البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لأتمتة عملية تسليم التحليلات بما في ذلك تطوير الأفكار الجديدة لحالات استخدام الذكاء الاصطناعي، اختيار الحالات، وتقديم مفهوم مؤكد من وراء البيانات.

يقوم حل «بلاي بوكس» تلقائياً باقتراح حالات الاستخدام عالية القيمة المناسبة للقطاع أو المجال أو المهام التي تقوم بها شركتك، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء مجموعات بيانات مخصصة وتقديم مفهوم مؤكد من وراء تلك البيانات بسرعة؛ كما أنه يبادر بأتمتة الخطوات التحليلية التي تتطلب العمالة الكثيفة لتقليل الوقت اللازم لتحقيق القيمة وتعزيز الاعتماد السريع للتحليلات عبر كافة مستويات الشركة. أضف إلى ذلك أن حل «بلاي بوكس» يمكّن المستخدمين بكل بساطة من تجاوز الخطوات التي تستغرق وقتاً طويلاً، وذلك من خلال التعريف بدورهم ومجال عمل شركتهم ليقوم «بلاي بوكس» مباشرة بتقديم تحليلات مهمة وذات صلة لاستكشافها وإنشائها - مما يؤدي إلى تقديم نماذج آلية موثوقة للإنتاج مع توفير الوقت وجني جميع الفوائد».

من جهته، علّق سوريش فيتال، كبير مسؤولي المنتجات في ألتيريكس، قائلاً: «من تركيزها على البقاء في صدارة المنافسة والتوسع في أسواق جديدة إلى حرصها على زيادة الإنتاجية، تبحث المؤسسات عن طرق جديدة للازدهار والنجاح باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي. تساعد آلية «AiDIN» من ألتيريكس على دفع تقدم المؤسسات من خلال تسهيل الاستخدام المسؤول للنماذج اللغوية الكبيرة لأي مستخدم لتحقيق نتائج ملموسة تدفع نمو المؤسسات وإنتاجيتها».