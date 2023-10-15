بعد ضغوط أمريكية وتخفيفاً للحصار.. إسرائيل تزود جنوب غزة بالمياه

استأنفت إسرائيل تزويد جنوبي غزة بالمياه، بعد ضغوط أمريكية أفلحت في إجبار تل أبيب على تخفيف الحصار الذي فرضته على القطاع بعد اندلاع الحرب مع حركة حماس.

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي وعضو المجلس الأمني المصغر، يسرائيل كاتس، إن قرار فتح المياه تم في نقطة محددة لسكان جنوب قطاع غزة.

وأضاف أن هذا التطور جاء نتيجة اتفاق بين رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، والرئيس الأمريكي، جو بايدن وفق سكاي نيوز عربية.

وشدد على أن هذا الاتفاق "يتماشى مع سياستنا ويجعل من الممكن تشديد الحصار العام غير المسبوق على غزة بدون كهرباء بلا ماء ولا وقود حتى يتم القضاء على حماس".

وفي السياق ذاته، أكد مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك ساليفان، الأحد، بأن مسؤولين إسرائيليين أبلغوه بمعاودة تزويد جنوب قطاع غزة بالمياه.

وقال ساليفان لشبكة "سي أن أن": "لقد كنت على اتصال بنظرائي الإسرائيليين الذين أخبروني في الساعة الماضية، أنهم عاودوا تزويد جنوب قطاع غزة بالمياه".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، أعلن في اليوم الثالث من الحرب قطع كافة إمدادات الماء والكهرباء والوقود إلى غزة، ضمن إطار حصار شامل على سكان القطاع، مع اندلاع الحرب مع حركة حماس.

وحذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من خطورة قطع المياه عن غزة.

وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازرايني في بيان إن نقص المياه في قطاع غزة اصبح مسألة حياة وموت.

وأضاف من الضروري أن يتم توصيل الوقود إلى غزة لتوفير المياه لمليوني شخص.

وبيّن البيان أن الناس يُضطرون الآن إلى استخدام مياه غير نظيفة من الآبار وهو ما يزيد من خطورة انتشار الأمراض المنقولة خاصة مع انقطاع الكهرباء الذي ساعد في نقص امدادات المياه .