ارتفاع حصيلة قتلى الضربات الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 2450 شخصاً

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة الأحد ارتفاع حصيلة القتلى جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع إلى 2450 شخصا.
وقالت الوزارة في بيان مقتضب "استشهاد 2450 مواطنا وإصابة 9200 آخرين بجروح مختلفة".
وردا على هجوم حماس المباغت على بلداتها الحدودية في السابع من
أكتوبر، تواصل اسرائيل الرد بقصف مكثف لقطاع غزة اضافة الى احكام الحصار عليه وقطع امدادات المياه والكهرباء والوقود.
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