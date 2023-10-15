ارتفاع حصيلة قتلى الضربات الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 2450 شخصاً

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة الأحد ارتفاع حصيلة القتلى جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع إلى 2450 شخصا.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب "استشهاد 2450 مواطنا وإصابة 9200 آخرين بجروح مختلفة".

وردا على هجوم حماس المباغت على بلداتها الحدودية في السابع من

أكتوبر، تواصل اسرائيل الرد بقصف مكثف لقطاع غزة اضافة الى احكام الحصار عليه وقطع امدادات المياه والكهرباء والوقود.