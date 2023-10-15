دفن عشرات القتلى مجهولي الهوية في مقبرة جماعية بقطاع غزة



أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة اليوم الأحد عن دفن عشرات القتلى مجهولي الهوية في مقبرة جماعية، بعد أن قضوا في هجمات إسرائيلية على القطاع.

وقال رئيس المكتب الإعلامي سلامة معروف خلال مؤتمر صحفي، إن هذه الخطوة تأتي في ظل تكدس عشرات من القتلى ممن لم يتسن التعرف عليهم خلال الأيام الماضية من هجمات إسرائيل.

وذكر معروف أن هؤلاء "ضجت بهم ثلاجة الشهداء في مستشفى الشفاء، بينما يتوافد العشرات الآخرين من الشهداء أطفال رضع، ونساء ورجال وشيوخ".

وأضاف "قمنا بإعداد مقبرة جماعية في مقبرة الطوارئ لكي يتم دفن هؤلاء الشهداء ممن لم يتم التعرف عليهم، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية والشرعية من وزارتي الصحة والأوقاف والطب الشرعي".

وأوضح معروف أنه "تم تصوير وتوثيق هؤلاء الشهداء وأخذ توثيق للعلامات المميزة لهم، ليتسنى للعائلات التي يمكن أن يكون لها مفقودين أن تتفقدهم لاحقاً".

وارتفع إجمالي عدد القتلى الفلسطينيين اليوم إلى أكثر من 2450 مع تواصل هجمات إسرائيل لليوم التاسع على قطاع غزة.

وبحسب وزارة الصحة في غزة قتل نحو 150 شخصا في هجمات إسرائيل خلال ساعات نهار اليوم.

وذكرت أن أكثر من 9200 أخرين أصيبوا بجروح مختلفة منذ بداية جولة القتال الحالية مع إسرائيل يوم السابع من الشهر الجاري.

فيما أعلنت وزارة الصحة في رام الله عن 56 فلسطينيا وأكثر من 1200 جريحاً خلال نفس الفترة برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية وشرق القدس.

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