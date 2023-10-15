المستشفى الميداني الإماراتي في هيرات يستقبل المصابين المتأثرين من زلزال أفغانستان

استقبل المستشفى الميداني الذي أعلنت قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع عن افتتاحه، أمس، العديد من المصابين من أهالي منطقة هيرات المتأثرين من الزلزال الذي ضرب شمال أفغانستان مؤخراً.

ويحتوي المستشفى الميداني الاماراتي على غرفة تقييم الحالات الحرجة للمصابين وغرفة عمليات متطورة وغرفة للعناية المركزة، لحالات الجرحى والمصابين من النساء والأطفال وكبار السن من المتضررين جراء الزلزال.

وقام فريق طبي من دائرة الصحة أبوظبي بزيارة ميدانية للمستشفى المرجعي في هيرات ومستشفى الأمومة والتقى المعنيين من الجانب الأفغاني للوقوف على الاحتياجات الملحة والنواقص الطبية التي تعاني منها المنطقة.

‏وتستمر هذه المساعدات الإنسانية في إطار الدور الإنساني لدولة الإمارات العربية المتحدة في مساعدة المتضررين والمنكوبين حول العالم، ومد يد العون لهم، والاستجابة للقضايا الإنسانية الملحة.