«سي إي أو ورلد»: دبي الأولى إقليمياً و14 عالمياً ضمن أكثر المدن عولمة

تصدرت دبي إقليمياً ونالت المركز 14 عالمياً، ضمن أكثر المدن عولمة 2023، التي صدرت أمس عن «سي إي أو ورلد».

وصنفت المجلة الأمريكية المدن استناداً، إلى مجموعة عوامل التقييم، تشمل فرص الاستثمار التي تتيحها كل مدينة إلى المستثمرين القادمين إليها من أنحاء العالم، وأيضاً عدد الشركات ذات الجنسيات المتعددة التي لها تواجد ناجح في كل مدينة وغيرها ومنحت «سي إي أو ورلد» كل مدينة درجة في ترتيب نهايته العظمى من ألف درجة.

ونالت دبي 952 درجة، وتفوقت على كلٍ من تورنتو، ميونيخ، فيينا، سيدني، مدريد، أمستردام، سياتل، دالاس- فورت وورث، ملبورن، مونتريال، أتلانتا، برشلونة، ميلانو، بكين، فانكوفر، كوبنهاغن، ميامي، واشنطن العاصمة، فيلادلفيا، أوسلو، وأوساكا، والتي جاءت في المراكز من 15 إلى 35.

وكانت صدارة القائمة من نصيب طوكيو برصيد 975 درجة وبفارق درجة واحدة، جاءت لندن، تليها نيويورك، بفارق درجة واحدة أيضاً.



وجاءت سنغافورة، لوس أنجلوس، بوسطن، سول، سان فرانسيسكو، هيوستن، برلين، شيكاغو، وستوكهولم، في المراكز من 4 إلى 13 على التوالي.