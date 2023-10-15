6 إصابات في حريق مطعم بالأغوار الشمالية

MENAFN - Khaberni) خبرني – أصيب 6 أشخاص بحروق مختلفة، اليوم الأحد، جراء حريق أحد المطاعم بمنطقة الكريمة بلواء الأغوار الشمالية.





وقال مدير مستشفى أبو عبيدة الجراح، الدكتور مؤيد الشكور لوكالة الأنباء الأردنية إن كوادر الدفاع المدني تعاملت مع الإصابات وتم إخلاؤها إلى المستشفى.





وأضاف أنه جرى تحويل 4 حالات من المصابين إلى مستشفيي الأميرة بسمة والبشير الحكوميين، وحالتهم العامة سيئة، فيما جرى إدخال حالتين للعلاج في المستشفى بحالة متوسطة.