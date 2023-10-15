والت ديزني كامبني.. قرن من الترفيه

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- Khaberni) خبرني - تحتفل شركة «والت ديزني كامبني» الأمريكية للإعلام والترفيه، بالذكرى المئوية لتأسيسها، اليوم، ومعها العديد من المحطات الكبيرة والصغيرة في تاريخها، والأمر لا يخلو بالطبع من انتقادات للشركة.
وكانت البدايات في عهد مبتدع ميكي ماوس، والت ديزني، الذي أسس في أوائل العشرينيات من عمره أستوديو «ديزني برذر» للرسوم المتحركة مع شقيقه روي في عام 1923، ولم يكن يعلم حينها أنه وضع حجر الأساس لواحدة من أكبر الشركات في العالم. وسرعان ما حققت الشركة أول نجاحاتها؛ ففي مطلع عام 1928 احتفلت ديزني بالعرض العالمي الأول لأول فيلم رسوم متحركة متزامن بالكامل (المركب البخاري ويلي) «Steamboat Willie»، والذي ظهر فيه لأول مرة ميكي ماوس.
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