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والت ديزني كامبني.. قرن من الترفيه

10/15/2023 3:00:10 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - تحتفل شركة «والت ديزني كامبني» الأمريكية للإعلام والترفيه، بالذكرى المئوية لتأسيسها، اليوم، ومعها العديد من المحطات الكبيرة والصغيرة في تاريخها، والأمر لا يخلو بالطبع من انتقادات للشركة.


وكانت البدايات في عهد مبتدع ميكي ماوس، والت ديزني، الذي أسس في أوائل العشرينيات من عمره أستوديو «ديزني برذر» للرسوم المتحركة مع شقيقه روي في عام 1923، ولم يكن يعلم حينها أنه وضع حجر الأساس لواحدة من أكبر الشركات في العالم. وسرعان ما حققت الشركة أول نجاحاتها؛ ففي مطلع عام 1928 احتفلت ديزني بالعرض العالمي الأول لأول فيلم رسوم متحركة متزامن بالكامل (المركب البخاري ويلي) «Steamboat Willie»، والذي ظهر فيه لأول مرة ميكي ماوس.

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