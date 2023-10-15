دفاع مدني غزة: جل ما نتعامل معه في الميدان من الأطفال والنساء

MENAFN - Khaberni) خبرني– قال المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني في غزة، محمود بصل، إن كل لحظة تمر تشهد استهدافا إسرائيليا بشكل مستمر ومتزامن وواسع حتى تكاد لا توجد منطقة في القطاع لم تستهدف.

وتحدث في تصريحات اذاعية عبر أثير“راديو هلا”، مساء الأحد، عن إبادة جماعية يرتكبها الاحتلال، مبينا أن كل استهداف لغزة يكون على 10 منازل أو بناية سكنية تحتوي 20-70 غزيّا.

وأضاف أن كل 5 دقائق تمر على القطاع يسجل خلالها شهيد، حيث تودع غزة المئات في اليوم الواحد بسبب استهداف الاحتلال.

وذكر أن وزارة الصحة تحدثت عن ارتقاء نحو 2500 شهيد، لكن المئات لا يزالون تحت الأنقاض لم تستطع طواقم الدفاع المدني الوصول إليهم نتيجة تواضع وقلة المعدات والإمكانات مقارنة مع حجم البنايات التي تعرضت للقصف والدمار.

وأوضح أن ما يرتكب بحق أهالي غزة لا يحترم القانون الدولي ولا الإنساني، حيث يمارس الاحتلال“العنجهية والقتل بكل أشكاله في القطاع.. ولم يستثن أي أحد حتى الأطفال والنساء والجميع تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي”.

وقال إن جل ما تتعامل معه طواقم الدفاع المدني في الميدان من الأطفال والنساء الذين يقتلون من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي.

“وعند الوصول إلى الشهداء والضحايا المتواجدين تحت الأنقاض نتفاجئ بالعدد الكبير من الأطفال والنساء وكبار السن الذين يشكلون غالبية الشهداء، وهنالك أطفال وأجساد يصعب التعرف عليها”، بحسب أبو حسنة.

وناشد بضرورة التدخل الفوري لوقف التصعيد والحرب، إضافة إلى إدخال المعدات والكوادر لمساعدة طواقم الدفاع المدني.

وأضاف أنه“لا كهرباء ولا ماء ولا حياة.. نحن الآن في حالة يرثى لها داخل القطاع وهذا الأمر يتطلب وقفة عربية وإسلامية”.