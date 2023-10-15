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العاهل الأردنى: منع الغذاء والمياه والكهرباء عن غزة جريمة حرب

10/15/2023 2:30:07 PM
(MENAFN- Youm7) أكد الملك عبدالله الثاني العاهل الأردني، أن منع الغذاء والمياه والكهرباء عن غزة جريمة حرب، وفقا لخبر عاجل القاهرة الإخبارية.

وفى وقت سابق أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، الأحد، أن تل أبيب قامت باستئناف إمدادات المياه إلى جنوب قطاع غزة في إطار رغبتها بنقل السكان جنوبا.

كانت الحكومة الإسرائيلية قد قطعت المياه عن كامل مدن قطاع غزة في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع للأسبوع الثاني على التوالي.








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