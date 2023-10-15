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الدفاع المدنى الفلسطينى: أكثر من 1000 شخص مفقودون تحت أنقاض مبانى غزة المدمرة

10/15/2023 2:30:06 PM
(MENAFN- Youm7) أكد الدفاع المدني الفلسطيني، أن أكثر من 1000 شخص مفقودون تحت أنقاض مباني غزة المدمرة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأحد، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 2450 شهيدا وإصابة 9200 آخرين بجراح مختلفة، جاء ذلك في بيان مقضب صادر عن وزارة الصحة في قطاع غزة.


أكد مسؤولون فلسطينيون رفضهم مخطط الاحتلال الإسرائيلي بتهجير سكان غزة من منازلهم ودفعهم للخروج من القطاع بهدف تهجيرهم، وهو ما يدحض المخطط الإسرائيلي الذي يهدف لإفراغ قطاع غزة من الفلسطينيين ضمن تحركات يقوم بها وزراء في حكومة اليمين المتطرف لتنفيذ المخطط في الأراضي المحتلة.








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