الخارجية الفلسطينية: نواصل التحرك لوقف العدوان والتهجير وفتح الممرات الإنسانية لغزة

MENAFN - Youm7) أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم /الأحد/، مواصلتها وسفارات دولة فلسطين وبعثاتها بالتعاون مع نظيراتها العربية الشقيقة والصديقة، فضح أبعاد الكارثة الإنسانية وأوجهها التى ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطينى عامة وفى قطاع غزة خاصة، وكذلك فضح الأبعاد السياسية التى تحاول دولة الاحتلال تكريسها لتصفية قضية شعبنا وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة.

وبينت الوزارة - فى بيان صحفى اليوم - أنها تقوم مع السفارات والبعثات بعقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع مكونات الأمم المتحدة على اختلاف تخصصاتها، ومع وزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأى العام فى الدول المضيفة، لتزويدها بتقارير يومية موثقة بالصور والفيديوهات عن حجم هذه الكارثة الإنسانية وهولها التى تُرتكب بحق المدنيين الفلسطينيين.



وأشارت الوزارة إلى أنها تركز فى عملها أيضا على الدبلوماسية العامة والشعبية لتحقيق هذا الغرض، سواء من خلال حضور الرواية الفلسطينية على شبكات التواصل الاجتماعي، أو من خلال اللقاءات مع مكونات المجتمع المدنى ومنظماته ومؤسساته كافة، لشرح الموقف الرسمى الفلسطينى من هذا العدوان وتوضيحه، خاصة مراكز صنع الرأى العام فى الاتحادات والمنظمات الشعبية، ووسائل الإعلام على اختلاف أنواعها والمنظمات الحقوقية الإنسانية، والجامعات ومكونات الطيف الثقافى فى الدول المضيفة وغيرها، بما يؤدى إلى خلق رأى عام شعبى ضاغط مؤيد لحقوق الشعب الفلسطينى ومناهض للعدوان، وضمان انطلاق المزيد من التعبيرات الشعبية الجماعية الرافضة لاستمرار هذه الكارثة الإنسانية التى ترتقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.



وأكدت الوزارة أن حراكها السياسى والدبلوماسى والقانونى يتركز على تفنيد روايات الاحتلال المضللة، وفضح جرائمه ومستعمريه ضد الشعب الفلسطينى فى القطاع والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والمطالبة بمواقف دولية متوازنة تُجرّم قتل المدنيين وتُسرّع فى الضغط على دولة الاحتلال لوقف العدوان فورا، وتأمين وصول الاحتياجات الإنسانية الأساسية إلى قطاع غزة، وإدانة دعوات التهجير ووقفها فورا، والتأكيد مجددا على أن إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وممارسة الشعب الفلسطينى حقه فى تقرير المصير بحرية كاملة، ونيل حقوقه الوطنية العادلة والمشروعة هو الحل السياسى الممكن للصراع الذى يحقق أمن المنطقة ودولها واستقرارها.