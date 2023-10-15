وزير الخارجية الأردنى: تهجير الفلسطينيين من أرضهم خط أحمر

MENAFN - Youm7) أكّد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى، أن الفلسطينى ليس أقل إنسانية من الإسرائيلي.

وقال الصفدى خلال مقابلة تلفزيونية اليوم الأحد، إنّ الحل ليس الحرب بل وقفها والتأكيد على إنسانية الفلسطيني، لأن الحرب لن تؤدى إلا لمزيد من الدمار.



وأشار إلى أنه يجب على العالم أن يدرك إنسانية الفلسطينى للمحافظة على المعايير الأخلاقية التى يجب أن تطبق بالتساوى مع الجميع بغض النظر عن الهوية أو الجنسية.



ودعا إلى دعم الشعب الفلسطينى إنسانيا؛ لأنه لا يجوز أن يجوع الشيوخ والأطفال والنساء فى قطاع غزة.



وأكّد الصفدى أن الأردن لن يسمح بسيناريو التهجير، حيث إنّ ذاكرة عامى 1948 و1967 ما تزال حية وقوية عند اللاجئين والجميع، مشددا على أنه لا يمكن قبول تهجير الفلسطينيين من أرضهم، معتبرا ذلك "خطا أحمر".



وشدد على أن الأردن سيتصدى بكل الإمكانيات لموضوع التهجير، قائلا: "لا يمكن أن نسمح بترحيل الأزمة التى أوجدها ويفاقمها الاحتلال إلى دول الجوار".



وأضاف أن الأردن سيتصدى بكل الإمكانيات لموضوع دفع الفلسطينيين من بيوتهم، قائلا: "لن يتكرر" لأنه خطر على المنطقة برمتها.



وأشار إلى أن الصورة فى قطاع غزة ضبابية ومخيفة جدا، حيث إن الحرب على غزة يذهب ضحيتها أبرياء، لافتا إلى أن وضع غزة لا يمكن السكوت عنه وقبوله.



وأوضح أن جولة العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى الأوروبية تستهدف الضغط والعمل من أجل وقف الحرب وما تسببه من دمار، إضافة إلى إدخال المساعدات الإنسانية العاجل إلى غزة، وتأكيد على أن حماية المدنيين واجب انساني.



ولفت إلى أن إسرائيل لن تحصل على الأمن ما لم يحصل الفلسطينيون على أمنهم وحقوقهم، قائلا: "الأمن لا يمكن تقطيعه ويجب أن يكون إما أمنا للجميع وأما أن نرى أنفسنا سنة بعد سنة نغرق فى دوامات العنف والقتل التى يذهب ضحيتها الأبرياء".



وبين الصفدى أن جولة الملك عبدالله الثانى ستركز على وقف الحرب وإيصال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، مؤكدا أن توسع الحرب خطر حقيقى يخشى الأردن والمنطقة كلها منه لأنه إذا تحقق ستقع المنطقة كلها فى هاوية الحرب التى لن تجلب إلا الدمار.