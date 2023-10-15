حكومة الأردن: الأوضاع صعبة داخل غزة والمشكلة فى استمرار التصعيد الإسرائيلى

MENAFN - Youm7) قال مهند مبيضين المتحدث باسم الحكومة الأردنية، إن الأوضاع صعبة في غزة والمشكلة في استمرار التصعيد الإسرائيلي وعدم وصول المساعدات للقطاع.

وأضاف المتحدث باسم الحكومة الأردنية، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية :"موقفنا ثابت من القضية الفلسطينية ونؤكد على ضرورة تقديم المساعدات لغزة".

وتابع المتحدث باسم الحكومة الأردنية، :"نحتاج إلى تضافر الجهود العربية لحماية الأبرياء في قطاع غزة".

وفى وقت سابق أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأحد، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 2450 شهيدا وإصابة 9200 آخرين بجراح مختلفة، جاء ذلك في بيان مقضب صادر عن وزارة الصحة في قطاع غزة.

أكد مسؤولون فلسطينيون رفضهم مخطط الاحتلال الإسرائيلي بتهجير سكان غزة من منازلهم ودفعهم للخروج من القطاع بهدف تهجيرهم، وهو ما يدحض المخطط الإسرائيلي الذي يهدف لإفراغ قطاع غزة من الفلسطينيين ضمن تحركات يقوم بها وزراء في حكومة اليمين المتطرف لتنفيذ المخطط في الأراضي المحتلة.











