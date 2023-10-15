اليمن والاتحاد الأوروبى يبحثان الأوضاع فى اليمن والمنطقة

MENAFN - Youm7) بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمنى الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم /الأحد/، مع ممثلة الاتحاد الأوروبى للقرن الأفريقى أنيت ويبر، الأوضاع فى اليمن والقرن الأفريقى على ضوء التطورات الجارية فى المنطقة.

وجاء اللقاء على هامش اجتماع قادة ميونخ المنعقد فى العاصمة الكينية نيروبي، حسبما نقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت).

وفى السياق ذاته، بحث بن مبارك مع نائبة رئيس البرلمان الأوروبى نيكولا بير، تطورات فى الأوضاع فى اليمن والمنطقة، إلى جانب قضايا التعاون الثنائى بين اليمن والاتحاد والأوروبى وسبل تطويرها، والوضع الإنسانى فى اليمن، وأهمية تعزيز دور البنك المركزى اليمني، بالإضتفة إلى المستجدات فى المنطقة وتبادلا وجهات النظر بشأنها.



