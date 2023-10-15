Sunday, 15 October 2023 10:24 GMT

سوليفان: من السابق لأوانه تحديد مستقبل قطاع غزة

10/15/2023 2:30:03 PM
(MENAFN- Youm7) قال مستشار الأمن القومى جيك سوليفان اليوم الأحد، إن الهجوم الإسرائيلى على غزة ليس متعلقا بحل الأزمة الحالية فى الشرق الأوسط، مضيفا أنه من "السابق لأوانه تحديد مستقبل قطاع غزة".

وصرح يوليفان بحسب ما أوردت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية بأن "إسرائيل لا تزال تواجه الهجمات الصاروخية، وما زالت تواجه التهديد الخطير للغاية المتمثل فى إمكانية استمرار حماس فى شن هجمات"، مشيرا إلى أنه "فى الوقت الحالي، يركز الإسرائيليون على تحييد هذا التهديد، وتدمير هذا التهديد، وواشنطن ستواصل دعمهم فى هذا الجهد، حتى تناقش معهم جميع المسائل الاستراتيجية الأكبر".


ولم يوضح سوليفان أيضًا ما هى خطة إسرائيل لمستقبل غزة، بعد أن حذرت إسرائيل المدنيين بضرورة الإخلاء، حيث طُلب من أكثر من مليون شخص، نصف السكان، مغادرة منازلهم تحسبًا لعملية برية كبيرة متوقعة فى أى لحظة.








MENAFN15102023000132011024ID1107243281

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث