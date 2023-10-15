سوليفان: من السابق لأوانه تحديد مستقبل قطاع غزة

MENAFN - Youm7) قال مستشار الأمن القومى جيك سوليفان اليوم الأحد، إن الهجوم الإسرائيلى على غزة ليس متعلقا بحل الأزمة الحالية فى الشرق الأوسط، مضيفا أنه من "السابق لأوانه تحديد مستقبل قطاع غزة".

وصرح يوليفان بحسب ما أوردت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية بأن "إسرائيل لا تزال تواجه الهجمات الصاروخية، وما زالت تواجه التهديد الخطير للغاية المتمثل فى إمكانية استمرار حماس فى شن هجمات"، مشيرا إلى أنه "فى الوقت الحالي، يركز الإسرائيليون على تحييد هذا التهديد، وتدمير هذا التهديد، وواشنطن ستواصل دعمهم فى هذا الجهد، حتى تناقش معهم جميع المسائل الاستراتيجية الأكبر".



ولم يوضح سوليفان أيضًا ما هى خطة إسرائيل لمستقبل غزة، بعد أن حذرت إسرائيل المدنيين بضرورة الإخلاء، حيث طُلب من أكثر من مليون شخص، نصف السكان، مغادرة منازلهم تحسبًا لعملية برية كبيرة متوقعة فى أى لحظة.



