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السفير محمد حجازى: مجلس الأمن القومى وضع إطارًا إستراتيجيًا لمواجهة اجتياح غزة

10/15/2023 2:30:02 PM
(MENAFN- Youm7) قال السفير الدكتور محمد حجازى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن نتائج اجتماع مجلس الأمن القومى، الذى عقد اليوم /الأحد/ برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى؛ لبحث الأوضاع الإقليمية المتعلقة بالتصعيد العسكرى بقطاع غزة، وضعت إطارًا استراتيجيًا شاملًا لمواجهة الاجتياح الإسرائيلى العاجل للقطاع ولوقف العنف والدفع بالمساعدات الإغاثية الطارئة، ومن ثم الانتقال للبحث عن آلية سياسية يدعمها المجتمع الدولى تقود إلى حل إقامة الدولتين.



وأضاف السفير حجازي، فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن قرارات مجلس الأمن القومى حملت رسالة واضحة فيما يتعلق برفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، مع التشديد على أن أمن مصر القومى خط أحمر ولا تهاون فى حمايته.



وأكد أهمية دعوة مجلس الأمن القومى إلى عقد قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، موضحًا أن تلك القمة يجب أن تشمل دول مؤثرة وفاعلة فى محيطنا الإقليمى وعلى رأسها مصر والأردن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية، بجانب جامعة الدول العربية والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، فى حضور السلطة الوطنية الفلسطينية وحكومة إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي، علاوة على مشاركة القوى الإقليمية الفاعلة.



ونوه إلى أن تلك القمة الإقليمية الدولية يجب أن تضع مسار استئناف عملية السلام أمام نصب أعين الجميع، بجانب إنهاء المشهد المأسوى الذى يعيش فيه أهل فلسطين وإدخال المساعدات الإنسانية الطارئة لقطاع غزة، ويعقب ذلك التوجه نحو إعادة الإعمار وإنشاء آلية تنفيذية تتابعها مصر وتكلف بها لإعادة إعمار القطاع، لننطلق عقب ذلك صوب عملية سلام مباشرة تقود إلى انتخابات وطنية بفلسطين.



وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى ضرورة الخروج بمشهد متوافق عليه إقليميًا ودوليًا يسهم فى نجاح الانتخابات الفلسطينية ومن بعدها العمل على إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، لإعطاء الشعب الفلسطينى حقوقه المشروعة وإنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار المنشود بالشرق الأوسط.












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