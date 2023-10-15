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مرصد الأزهر بعد مقتل 11 صحفيا: الاحتلال يستهدف صوت الحقيقة لإخفاء جرائم الإبادة

10/15/2023 2:30:02 PM
(MENAFN- Youm7) قال مرصد الأزهر، إنه بالتزامن مع قيام الاحتلال الصهيوني بما يمكن وصفه بـ"حرب إبادة" ضد الفلسطينيين من أبناء غزة، تستهدف قوات الاحتلال "صوت الحقيقة" في نفس الوقت، شبكة الصحفيين والمراسلين الذين يقومون بتغطية هذه الحرب؛ وذلك لإخفاء حقيقة هذا الاعتداء الوحشي البربري تجاه فلسطيني غزة الأبرياء المحاصرين منذ ما يقرب من 17 عامًا.



فبعد أسبوع من العدوان، سجل مقتل 10 صحفيين أثناء تغطيتهم لهجمات الاحتلال الدموية على المدنيين في القطاع، بالإضافة إلى اعتقال عدد آخر من الصحفيين والمراسلين أثناء تغطيتهم للأحداث.



كما تم استهداف مجموعة من الصحفيين في محيط بلدة علما الشعب اللبنانية والواقعة على الحدود مع الأراضي الفلسطينية المحتلة، من قبل قوات الاحتلال الصهيو...ني يوم الجمعة 13 أكتوبر، والتي راح ضحيتها مصور صحفي من وكالة "رويترز"، وإصابة 6 صحفيين آخرين من وكالتي "رويترز" و"فرانس برس" جنوب لبنان.



وليس هذا بجديد على الاحتلال، ففي مايو من العام الماضي، قام جيش الاحتلال الصهيوني باغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، والتي استهدفها بالرصاص الحي أثناء قيامها بعملها ومهمتها الصحفية في إظهار ونقل جرائم هذا الاحتلال في مدينة جنين شمال الضفة الغربية.



وأكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن جرائم الاحتلال بحق الصحفيين تأتي لتغطية والتستر على جرائمهم وعدم نقلها إلى الرأي العام الدولي، وفي المقابل نقل الأخبار الكاذبة والمغلوطة بحق الفلسطينيين، والتي كان آخرها إشاعة قيامهم بقطع رؤوس الأطفال، وهو الأمر الذي نفته وكالات الأنباء بعد ذلك لعدم وجود أدلة وبراهين على هذه الأخبار الكاذبة.



وأضاف المرصد أن استهداف الاحتلال للصحفيين والمراسلين يعدّ انتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية التي كفلت حقوق العاملين في مجال الإعلام بأماكن الصراعات والحروب، داعيًا المجتمع الدولي إلى وقف العدوان الذي يمثل "حرب إبادة" بحق الفلسطينيين من أبناء قطاع غزة.
















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