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النائب العام يستقبل رئيس هيئة النيابة الإدارية لتهنئته بالمنصب الجديد

10/15/2023 2:30:02 PM
(MENAFN- Youm7) استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، بمكتبه، اليوم الأحد، المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، ولفيفًا من كبار مستشاري الهيئة؛ ضم كلًا من: المستشار عبد الناصر خطاب، والمستشار عبد الحليم محمود، عضويْ المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، المستشار
منتصر عبد العال، مدير إدارة النيابات، والمستشار محمد سمير، مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية.

وقد رحب النائب العام بضيوفه الكرام، الذين قدموا التهنئة لتوليه مهام منصبه.



يذكر أن المستشار محمد شوقى من مواليد التاسع من مايو عام 1957 في محافظة الغربية.



- حصل على درجة الليسانس في الحقوق عام 1979 من جامعة المنصورة.

- عُين بالنيابة العامة في أول يونيو من العام 1980، وفي 28 سبتمبر من العام 1985 اصبح وكيلًا للنائب العام من الفئة الممتازة.



- عُين قاضي فى المحاكم الابتدائية في الاول من أكتوبر عام 1989، وترقى إلى درجة رئيس محكمة حتى 2 سبتمبر من العام 1993.



- في 18 أغسطس 2020، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا، قرارًا بانتدابه من محكمة استئناف القاهرة للعمل مساعدًا لوزير العدل لشئون التفتيش القضائي.



- عُين المستشار محمد شوقي بالنيابة العامة، ثم تدرج إلى رئيس نيابة حتى أصبح رئيسًا بمحكمة استئناف القاهرة.



- التحق المستشار محمد عياد بالعمل في النيابة العامة بعد تخرجه من الجامعة.



- تدرج في الدرجات القضائية بالنيابة وتدرج في العمل بالسلك القضائي حتي وصل درجة الرئيس بمحكمة الاستئناف.



- يعد من القضاة المشهود لهم بالكفاءة والحياد والبعد عن أى تصنيفات أو حسابات طوال تاريخه فى العمل بالقضاء.



- شغل منصب مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي.



- أعير للعمل في دولة الإمارات في وقت سابق.




- انتقل النائب العام الجديد من استئناف القاهرة رئيسًا باستئناف الإسكندرية حتى صدر قرار تعيينه نائبًا عامًا لمصر.





































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