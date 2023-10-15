إعلان نتيجة المرحلة الثانية للمتقدمين لرياض الأطفال بمدارس القاهرة الرسمية للغات

(MENAFN
- Youm7) أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة نتيجة المرحلة الثانية لرياض الاطفال للمتقدمين بالمدارس الرسمية للغات للعام الدراسي 2023 -2024، موضحة أنه يمكن الاستعلام عنها من خلال الرابط التالي : مديرية التعليم بالقاهرة، تعليمات بشأن نتيجة المرحلة الثانية لرياض الأطفال للعام الدراسي، موضحة أنه
يتم دفع المصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالي 2023/2024 بالمدرسة وبالبريد خلال 15 يوماً من تاريخ إعلان نتيجة المرحلة وفي حالة التأخر عن دفع المصروفات الدراسية عن 15 يوم سيتم إلغاء التقديم نهائياً ولا يقبل ملف الطفل إلا ببطاقة ولى الأمر بمحافظة القاهرة فقط.
وشددت المديرية على أنه لا يوجد تعديل أو تحويل بعد القبول بالتنسيق في نفس العام الدراسي، كما يمنع
منعاً باتاً دفع أي مبالغ مالية أو تبرعات للمدرسة المقبول بها الطفل.
MENAFN15102023000132011024ID1107243276
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.