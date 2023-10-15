Sunday, 15 October 2023 10:23 GMT

إعلان نتيجة المرحلة الثانية للمتقدمين لرياض الأطفال بمدارس القاهرة الرسمية للغات

10/15/2023 2:30:02 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة نتيجة المرحلة الثانية لرياض الاطفال للمتقدمين بالمدارس الرسمية للغات للعام الدراسي 2023 -2024، موضحة أنه يمكن الاستعلام عنها من خلال الرابط التالي : مديرية التعليم بالقاهرة، تعليمات بشأن نتيجة المرحلة الثانية لرياض الأطفال للعام الدراسي، موضحة أنه
يتم دفع المصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالي 2023/2024 بالمدرسة وبالبريد خلال 15 يوماً من تاريخ إعلان نتيجة المرحلة وفي حالة التأخر عن دفع المصروفات الدراسية عن 15 يوم سيتم إلغاء التقديم نهائياً ولا يقبل ملف الطفل إلا ببطاقة ولى الأمر بمحافظة القاهرة فقط.



وشددت المديرية على أنه لا يوجد تعديل أو تحويل بعد القبول بالتنسيق في نفس العام الدراسي، كما يمنع
منعاً باتاً دفع أي مبالغ مالية أو تبرعات للمدرسة المقبول بها الطفل.














MENAFN15102023000132011024ID1107243276

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث