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ناشط مؤيد لفلسطين يقاطع بايدن أثناء خطابه: دع غزة تعيش وأوقف إطلاق النار الآن

10/15/2023 2:30:00 PM
(MENAFN- Youm7) قاطع ناشط مؤيد للفلسطينيين، الرئيس الأمريكى جو بايدن خلال خطابه الرئيسى الذى ألقاه مساء السبت فى العشاء السنوى لحملة حقوق الإنسان فى واشنطن، وهتف قائلاً "دع غزة تعيش" و"أوقفوا إطلاق النار الآن".
ووفقا لما نشرته الجارديان البريطانية، توقف الرئيس الأمريكى لفترة وجيزة ردا على المحتجين، قائلا إنه لا يستطيع سماع ما يقولونه قبل أن يواصل تصريحاته.

الجارديان
قال بايدن:“شكرًا لك على كل ما تقوله...لا أستطيع سماعك”.
فى خطابه خلال العشاء، تحدث بايدن عن الأزمة الإنسانية فى غزة الناجمة عن القصف الإسرائيلى العنيف على القطاع المكتظ رداً على هجوم حماس على إسرائيل.
وقال "بايدن" إن الأزمة الإنسانية في غزة - العائلات الفلسطينية البريئة والأغلبية العظمى التى لا علاقة لها بحماس - يتم استخدامها كدروع بشرية".
وأضاف بايدن:“علينا أن نرفض الكراهية بكل أشكالها.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأحد، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 2450 شهيدا وإصابة 9200 آخرين بجراح مختلفة، جاء ذلك في بيان مقضب صادر عن وزارة الصحة في قطاع غزة.

أكد مسؤولون فلسطينيون رفضهم مخطط الاحتلال الإسرائيلي بتهجير سكان غزة من منازلهم ودفعهم للخروج من القطاع بهدف تهجيرهم، وهو ما يدحض المخطط الإسرائيلي الذي يهدف لإفراغ قطاع غزة من الفلسطينيين ضمن تحركات يقوم بها وزراء في حكومة اليمين المتطرف لتنفيذ المخطط في الأراضي المحتلة.








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