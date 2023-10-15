كييف: الحديث عن الفساد بالبلاد يتزايد مع اقتراب محادثات الانضمام للاتحاد الأوروبى

(MENAFN
- Youm7) قال وزير الخارجية الأوكرانى دميترو كوليبا إن "الحديث بشأن الفساد الشامل في البلاد يرجع إلى اقتراب موعد اتخاذ قرار بشأن إطلاق محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى، فضلا عن الجهود التى تبذلها مجموعة معينة من السياسيين الأمريكيين لتقويض المزيد من الدعم لأوكرانيا".
وأضاف كوليبا - خلال تصريح نقلته أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، اليوم /الأحد/ - أنه "خلال الأشهر الـ18 الماضية، لم تتم ملاحظة مثل هذه الموجة من المعلومات.. وهناك سببان بسيطان للغاية في رأيي، الأول هو القرار الوشيك لفتح المفاوضات بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، والآخر هو محاولة طيف معين من السياسيين الأمريكيين تقويض الدعم لأوكرانيا".
ومن ناحية أخرى، قال المتحدث باسم جهاز حرس الحدود الأوكراني آندري ديمتشينكو "إن روسيا قد تحاول مجددا استخدام بيلاروسيا لتصعيد عدوانها على أوكرانيا".
وأضاف: "أستطيع أن أقول إن روسيا ليس لديها قوات كافية هناك لتشكل أي تهديد حقيقي في هذا الوقت، ولكن بالطبع يجب أن نكون مستعدين لأي سيناريو"، لافتا إلى ضرورة أن يكون هناك دفاع قوي وأصول قوية لردع أي تصرفات في حال حدوثها.
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