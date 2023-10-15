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كييف: الحديث عن الفساد بالبلاد يتزايد مع اقتراب محادثات الانضمام للاتحاد الأوروبى

10/15/2023 2:30:00 PM
(MENAFN- Youm7) قال وزير الخارجية الأوكرانى دميترو كوليبا إن "الحديث بشأن الفساد الشامل في البلاد يرجع إلى اقتراب موعد اتخاذ قرار بشأن إطلاق محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى، فضلا عن الجهود التى تبذلها مجموعة معينة من السياسيين الأمريكيين لتقويض المزيد من الدعم لأوكرانيا".

وأضاف كوليبا - خلال تصريح نقلته أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، اليوم /الأحد/ - أنه "خلال الأشهر الـ18 الماضية، لم تتم ملاحظة مثل هذه الموجة من المعلومات.. وهناك سببان بسيطان للغاية في رأيي، الأول هو القرار الوشيك لفتح المفاوضات بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، والآخر هو محاولة طيف معين من السياسيين الأمريكيين تقويض الدعم لأوكرانيا".


ومن ناحية أخرى، قال المتحدث باسم جهاز حرس الحدود الأوكراني آندري ديمتشينكو "إن روسيا قد تحاول مجددا استخدام بيلاروسيا لتصعيد عدوانها على أوكرانيا".


وأضاف: "أستطيع أن أقول إن روسيا ليس لديها قوات كافية هناك لتشكل أي تهديد حقيقي في هذا الوقت، ولكن بالطبع يجب أن نكون مستعدين لأي سيناريو"، لافتا إلى ضرورة أن يكون هناك دفاع قوي وأصول قوية لردع أي تصرفات في حال حدوثها.








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