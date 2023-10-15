الدفاع الروسية تعلن مقتل وإصابة 870 جنديا أوكرانيا خلال آخر 24 ساعة

(MENAFN
- Youm7) أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل وإصابة 870 جنديا أوكرانيا على مختلف محاور القتال خلال آخر 24 ساعة .
وذكرت الوزارة - فى بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الاخبارية اليوم الاحد - أنه تم صد 6 هجمات والقضاء على أكثر من 50 عسكريا أوكرانيا وتدمير أسلحة ومعدات عسكرية على محور كوبيانسك .
وقالت إنه القوات الروسية صدت، على محور كراسنى ليمانسك، ثلاث هجمات شنها لواء القوات الخاصة الثانى عشر "آزوف" واللواء 63 فى لوجانسك وغابات سيريبريانسكي، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية 180 عسكريا.
وعلى محور دونيتسك أشارت الوزارة الى أن القوات الروسية صدت خمس هجمات، وتم تدمير مستودعات ذخيرة، وبلغ إجمالى خسائر القوات الاوكرانية 410 عسكريين بين قتيل وجريح، كما تم تدمير أسلحة ومدافع غربية.
ولفتت الى أن القوات الاوكرانية خسرت 155 عسكريا على محور جنوب دونيتسك، و 55 عسكريا على محور زابوروجيه ، بالاضافة الى وتدمير مستودع ذخيرة وأسلحة ومعدات غربية ، كما تم القضاء على 20 جنديا أوكرانيا فى محور خيرسون .
وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أنه تم إسقاط 67 مسيرة أوكرانية فى لوجانسك وزابوروجيه وخيرسون.
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