الدفاع الروسية تعلن مقتل وإصابة 870 جنديا أوكرانيا خلال آخر 24 ساعة

MENAFN - Youm7) أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل وإصابة 870 جنديا أوكرانيا على مختلف محاور القتال خلال آخر 24 ساعة .

وذكرت الوزارة - فى بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الاخبارية اليوم الاحد - أنه تم صد 6 هجمات والقضاء على أكثر من 50 عسكريا أوكرانيا وتدمير أسلحة ومعدات عسكرية على محور كوبيانسك .



وقالت إنه القوات الروسية صدت، على محور كراسنى ليمانسك، ثلاث هجمات شنها لواء القوات الخاصة الثانى عشر "آزوف" واللواء 63 فى لوجانسك وغابات سيريبريانسكي، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية 180 عسكريا.



وعلى محور دونيتسك أشارت الوزارة الى أن القوات الروسية صدت خمس هجمات، وتم تدمير مستودعات ذخيرة، وبلغ إجمالى خسائر القوات الاوكرانية 410 عسكريين بين قتيل وجريح، كما تم تدمير أسلحة ومدافع غربية.



ولفتت الى أن القوات الاوكرانية خسرت 155 عسكريا على محور جنوب دونيتسك، و 55 عسكريا على محور زابوروجيه ، بالاضافة الى وتدمير مستودع ذخيرة وأسلحة ومعدات غربية ، كما تم القضاء على 20 جنديا أوكرانيا فى محور خيرسون .



وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أنه تم إسقاط 67 مسيرة أوكرانية فى لوجانسك وزابوروجيه وخيرسون.