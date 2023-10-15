رئيس البنك الدولى: حربا غزة وأوكرانيا تعرقلان نمو الاقتصاد العالمى

MENAFN - Youm7) أكد جاى بانجا رئيس البنك الدولى، أن الحروب والاضطرابات التى تشهدها العديد من مناطق العالم، تعد العدو الأول للنمو والازدهار الاقتصادى، وذلك فى اليوم الختامى من الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين بمدينة مراكش المغربية.

وقال بانجا، فى تصريحات صحفية، إن الحرب فى أوكرانيا وغزة "لا تساعد على المستوى العالمى فى تحقيق الرخاء والنمو الاقتصادى".



وأضاف: "البنك الدولى يعمل على تحقيق النمو والازدهار فى العالم، ولكن الأحداث مثل الحرب فى غزة وأوكرانيا تؤثر على نمو عملنا وجهودنا فى المساعدة من أجل تحقيق النمو الاقتصادى ومواكبة الحكومات فى ذلك".



واعتبر رئيس البنك الدولي، أن "الناس فى مختلف الأقطار يأملون الحصول على فرص عمل ووظائف تضمن لهم مستوى عيش جيدا، لكن المشاكل التى تشهدها بعض المناطق مثل حرب الفلسطينيين والإسرائيليين تربك الأمور، وتعرقل بلوغ هذه الأهداف وتمنع توفير فرص العمل للملايين من الناس الذين يطلبونها".



وكان العديد من الخبراء المشاركين فى اللقاءات التى شهدتها مراكش أشاروا إلى التحديات التى تواجه الاقتصاد العالمى بسبب الحروب والنزاعات، مؤكدين أن هذه الحروب تكون لها انعكاسات سلبية على دول الجنوب وتكبدها خسائر كبيرة نتيجة ارتباطها واعتمادها على الاستيراد فى تأمين احتياجات أسواقها المحلية.