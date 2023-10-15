Sunday, 15 October 2023 10:23 GMT

رئيس البنك الدولى: حربا غزة وأوكرانيا تعرقلان نمو الاقتصاد العالمى

10/15/2023 2:30:00 PM
(MENAFN- Youm7) أكد جاى بانجا رئيس البنك الدولى، أن الحروب والاضطرابات التى تشهدها العديد من مناطق العالم، تعد العدو الأول للنمو والازدهار الاقتصادى، وذلك فى اليوم الختامى من الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين بمدينة مراكش المغربية.

وقال بانجا، فى تصريحات صحفية، إن الحرب فى أوكرانيا وغزة "لا تساعد على المستوى العالمى فى تحقيق الرخاء والنمو الاقتصادى".


وأضاف: "البنك الدولى يعمل على تحقيق النمو والازدهار فى العالم، ولكن الأحداث مثل الحرب فى غزة وأوكرانيا تؤثر على نمو عملنا وجهودنا فى المساعدة من أجل تحقيق النمو الاقتصادى ومواكبة الحكومات فى ذلك".


واعتبر رئيس البنك الدولي، أن "الناس فى مختلف الأقطار يأملون الحصول على فرص عمل ووظائف تضمن لهم مستوى عيش جيدا، لكن المشاكل التى تشهدها بعض المناطق مثل حرب الفلسطينيين والإسرائيليين تربك الأمور، وتعرقل بلوغ هذه الأهداف وتمنع توفير فرص العمل للملايين من الناس الذين يطلبونها".


وكان العديد من الخبراء المشاركين فى اللقاءات التى شهدتها مراكش أشاروا إلى التحديات التى تواجه الاقتصاد العالمى بسبب الحروب والنزاعات، مؤكدين أن هذه الحروب تكون لها انعكاسات سلبية على دول الجنوب وتكبدها خسائر كبيرة نتيجة ارتباطها واعتمادها على الاستيراد فى تأمين احتياجات أسواقها المحلية.







MENAFN15102023000132011024ID1107243272

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث