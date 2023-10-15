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بايدن يعين مبعوثا خاصا جديدا للقضايا الإنسانية فى الشرق الأوسط

10/15/2023 2:30:00 PM
(MENAFN- Youm7) عين الرئيس الأمريكى جو بايدن، السفير الأمريكى ديفيد ساترفيلد مبعوثا خاصا جديدا للقضايا الإنسانية فى الشرق الأوسط.

وجاء فى بيان على الموقع الرسمى لوزارة الخارجية الأمريكية أن المبعوث الخاص ساترفيلد سيقود الدبلوماسية الأمريكية لمعالجة الأزمة الإنسانية فى غزة بشكل عاجل، بما فى ذلك العمل على تسهيل تقديم المساعدة المنقذة للحياة للأشخاص الأكثر ضعفا وتعزيز سلامة المدنيين، بالتنسيق مع الأمم المتحدة وشركاء الولايات المتحدة.


وأوضح البيان أن المبعوث الجديد سيقود حملة لدعم الجهود الحاسمة التى تبذلها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومكتب السكان واللاجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية، ويعتمد دوره على التزام الولايات المتحدة طويل الأمد بدعم السلام والاستقرار فى المنطقة.


وأشار البيان إلى أن المبعوث الخاص ساترفيلد لديه خبرة تمتد لأربعين عاما بما فى ذلك مهام فى سوريا وتونس والسعودية ولبنان، كما شغل منصب مساعد وزير الخارجية بالإنابة لشؤون الشرق الأدنى، ومديرا للشؤون العربية والعربية الإسرائيلية فى وزارة الخارجية، ومديرا لشؤون الشرق الأدنى فى طاقم مجلس الأمن القومى من عام 1993 إلى عام 1996، حيث عمل بشكل أساسى على عملية السلام العربية الإسرائيلية، كما عمل ساترفيلد مديرا لمعهد بيكر للسياسة العامة بجامعة رايس.







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