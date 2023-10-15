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13 دولة تؤكد مشاركتها ببطولة كأس العالم للسباحة الباراليمبية

10/15/2023 2:29:58 PM
(MENAFN- Youm7) أكدت 13 دولة مشاركتها في بطولة كأس العالم للسباحة الباراليمبية "آخر بطولات سلسلة كأس العالم لعام 2023"، والتي تستضيفها مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر المقبل.



الدول التي أكدت مشاركتها في البطولة هي: "تركيا، أستونيا، جنوب أفريقيا، المغرب، الولايات المتحدة الأمريكية، العراق، فنلندا، الهند، فرنسا، الكويت، البوسنة، هولندا، إسبانيا".



ويبلغ عدد المشاركين في البطولة حوالي 200 لاعب ولاعبة ومدرب وإداري.



ويقام التصنيف الدولي للاعبين قبل البطولة أيام 6، 7، 8 نوفمبر المقبل، وما زال هناك احتمال قائم لمشاركة المنتخب الروسي أيضا في البطولة ليرتفع عدد الدول المشاركة.



وتقام البطولة على هامش استضافة مصر لمؤتمر الفيستا العلمي.












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