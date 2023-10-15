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منتخب الشباب يخوض مرانه الأول بمعسكر الإسماعيلية

10/15/2023 2:29:58 PM
(MENAFN- Youm7) أدى منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض مرانه الأول اليوم على ملعب فندق الإقامة بالإسماعيلية التي تستضيف معسكر الفراعنة الشباب حتى الجمعة المقبل.



عقد وائل رياض محاضرة فنية مع اللاعبين قبل خوض المران الأول، لشرح تفاصيل التدريب، وأكد خلال الجلسة أن باب المنتخب مفتوح للجميع بشرط بذل أقصى جهد لنيل شرف ارتداء قميص منتخب مصر، كما طالبهم بالالتزام والانضباط والتركيز داخل الملعب فقط.



شهد المران مشاركة جميع اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار للانضمام للمعسكر الأول، كما تواجد في المران كامرون إسماعيل لاعب فريق الشباب بنادي أرسنال الإنجليزي، وحرص الجهاز الفني والإداري على استقباله والترحيب به.












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