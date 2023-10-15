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إكرامى دعما لفلسطين: تكلم قبل أن يتحول الباطل لحق والمدافع عن وطنه لإرهابى

10/15/2023 2:29:58 PM
(MENAFN- Youm7) حرص شريف إكرامي لاعب بيراميدز على دعم القضية الفلسطينية، والتنديد بما يحدث مع أهالي وأطفال غزة من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وكتب إكرام عبر حسابه على تويتر: "الرصاصة قد تقتل إنسانا، لكن لن تقتل عقيدة ولن تدمر هوية ولن تنصر قضية.. سلاح السوشيال ميديا المُستخدم في غزو عقولنا وتدمير ثقافتنا والسيطرة على أجيالنا منذ سنوات".

وأضاف: "حان الوقت أن نغزوهم به و لو لمره واحدة.. تكلم قبل أن يتحول الباطل إلى حق والمجرم إلى ضحية والمدافع عن وطنه إلى ارهابي.. إن لم تكن الكلمة الآن أقوى من الرصاصة".

وتابع: "فلماذا إذن مُسحت الصفحات وأُغلقت الحسابات وحُجبت المنشورات.. لو مشاهدة الواقع مؤلمة فما بالك بمن يعيشه.. أؤمن ان الميت ليس من انتهت حياته وانقطعت انفاسه.. الميت هو من يعيش بلا صوت بلا هدف و بلا رسالة".










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