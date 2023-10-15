وزير الرياضة يهنئ السباحة المصرية بالفوز بذهبية كأس العالم فى اليونان

MENAFN - Youm7) تقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالتهنئة إلى الإتحاد المصري للسباحة، بعد فوز اللاعب عبد الرحمن سامح بذهبية كأس العالم للسباحة باليونان.وفاز عبد الرحمن سامح بالميدالية الذهبية في سباق 50م فراشة بزمن 23:04 ثانية في إنجاز تاريخي، متفوقًا على عمالقة السباحة العالمية وابطال أمريكا وأستراليا ويتوج بطلًا لكأس العالم للسباحة.

ونجح عبد الرحمن سامح، بطل مصر فى السباحة، فى إحراز الميدالية الذهبية فى كأس العالم للسباحة المقامة حاليا باليونان، ضمن منافسات سباق 50 متر فراشة بزمن 23:04 ثانية.

وكان عبد الرحمن سامح قد تأهل لنهائي سباق 50 متر فراشة ببطولة كاس العالم، حيث تأهل اللاعب للنهائي فى سباق 50 متر فراشة بعد احتلاله المركز الثالث في التصفيات بزمن 23.58 ثانية.

يذكر أن عبد الرحمن هريدي كان قد حقق المركز الثامن في منافسات سباق 50 متر فراشة في بطولة العالم السابقة التي أقيمت في اليابان خلال الفترة ما بين 23 وحتى 30 يوليو الماضي.



