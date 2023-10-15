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الإسماعيلى يهزم زد بهدفين وديا استعدادا لمواجهة فاركو فى الدورى

10/15/2023 2:29:58 PM
(MENAFN- Youm7) حقق فريق الإسماعيلى الفوز على فريق زد بهدفين مقابل هدف، فى المباراة الودية التى جمعتهما اليوم، فى إطار استعداد كلا الفريقين لاستئناف مباريات دوري نايل.



افتتح نادر فرج أهداف الإسماعيلي، قبل أن يتعادل مصطفى زيكو لزد، وحسم محمد دسوقى المباراة لصالح الدراويش بهدف ثان من ركلة جزاء.



ويستعد فريق الإسماعيلى لمواجهة فاركو المقرر لها الأحد المقبل باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري.



ويسعى إيهاب جلال لاستغلال فترة التوقف الدولى من أجل علاج الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون فى المباريات الأخيرة، خاصة مباراة الأهلى التي خسرها الدراويش بثلاثة أهداف مقابل هدف، وشهدت عدم استغلال الفرص التى أتيحت لها أمام المرمى، وتجهيز العديد من اللاعبين بشكل جيد للاستعانة بهم في المباريات المقبلة.



ويحتل الإسماعيلي المركز الحادى عشر فى جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 3 نقاط، حيث خاض 3 مباريات، خسر أمام زد إف سي والأهلي، بينما فاز على الاتحاد السكندري.




















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