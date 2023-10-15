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ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 2450 شهيدا و9200 جريح

10/15/2023 2:29:56 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 15 - 10 (كونا) -- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأحد ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من الشهر الجاري إلى 2450 شهيدا و9200 جريح.
وقالت الوزارة في بيان صحفي إن عدد ضحايا الضفة الغربية منذ بدء علمية (طوفان الأقصى) وحتى الآن وصل إلى 56 شهيدا وأكثر من 1200 جريح.
وفي سياق متصل نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مراسلها في قطاع غزة قوله ان المواطن حامد ابو عطية وثمانية من أبنائه وأحفاده استشهدوا اليوم في قصف صاروخي للاحتلال الاسرائيلي على منزله في مخيم (جباليا) وأصيب آخرون في المباني المجاورة وقد تم نقلهم على أثره إلى المستشفى الاندونيسي في بلدة (بيت لاهيا) المجاورة.
من جانبها قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة في مؤتمر صحفي عقدته في (رام الله) اليوم إن الكوادر الطبية تعرضت لأكثر من 76 اعتداء في القطاع ومن بين ذلك قصف لمركبات الإسعاف ما أدى إلى تدمير 23 سيارة وقتل المسعفين وقصف المستشفيات محذرة من خطورة الوضع الصحي.
وحذرت الكيلة من انتشار الأوبئة في قطاع غزة داعية منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة والصليب الأحمر إلى التدخل لمنع التعدي على المنشآت الصحية لتستمر في تقديم الخدمات للمواطنين.
وتعرضت مستشفيات للقصف من قبل طائرات الاحتلال منها (بيت حانون) الذي خرج عن الخدمة في اليوم الثاني من بدء الحرب ومستشفى (الدرة) للأطفال الذي تعرض للقصف بمادة الفوسفور الأبيض المحرمة دوليا. (النهاية)

ن ق / ر س




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