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الهند.. مقتل 12 وإصابة 23 إثر اصطدام حافلة بشاحنة غرب البلاد

10/15/2023 2:29:56 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 15 - 10 (كونا) -- أعلنت الهند اليوم الأحد مقتل ما لا يقل عن 12 شخصا واصابة 23 آخرين إثر اصطدام حافلة بشاحنة بولاية (ماهاراشترا) غرب البلاد.
ونقلت وكالة (برس ترست اوف انديا) الهندية عن الشرطة المحلية القول إن الحافلة اصطدمت بالشاحنة على طريق (سامرودهي) السريع في منطقة (فايجابور) في محافظة (شاتراباتي سامباجيناجار) بولاية ماهاراشترا ما أدى إلى مقتل 12 شخصا وإصابة 23 آخرين كانوا داخل الحافلة.
وأوضحت الشرطة أن من بين القتلى خمسة رجال وست نساء وفتاة وقد تم نقل الجرحى إلى مستشفى حكومي قريب لتلقي العلاج. (النهاية)

ا ت ك / م م ج




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