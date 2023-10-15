الهند.. مقتل 12 وإصابة 23 إثر اصطدام حافلة بشاحنة غرب البلاد

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- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 15 - 10 (كونا) -- أعلنت الهند اليوم الأحد مقتل ما لا يقل عن 12 شخصا واصابة 23 آخرين إثر اصطدام حافلة بشاحنة بولاية (ماهاراشترا) غرب البلاد.
ونقلت وكالة (برس ترست اوف انديا) الهندية عن الشرطة المحلية القول إن الحافلة اصطدمت بالشاحنة على طريق (سامرودهي) السريع في منطقة (فايجابور) في محافظة (شاتراباتي سامباجيناجار) بولاية ماهاراشترا ما أدى إلى مقتل 12 شخصا وإصابة 23 آخرين كانوا داخل الحافلة.
وأوضحت الشرطة أن من بين القتلى خمسة رجال وست نساء وفتاة وقد تم نقل الجرحى إلى مستشفى حكومي قريب لتلقي العلاج. (النهاية)
ا ت ك / م م ج
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