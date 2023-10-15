رئيس الوزراء القطري يبحث مع وزيرة خارجية هولندا تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 15 - 10 (كونا) -- بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن في اتصال هاتفي اليوم الأحد مع وزيرة خارجية هولندا هانكي بروينز آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وسبل خفض التصعيد.
وقالت الخارجية القطرية في بيان إن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أجرى اتصالا مع وزيرة الخارجية الهولندية أعرب فيه عن موقف قطر الثابت من إدانة كافة أشكال استهداف المدنيين مؤكدا أن قتل المدنيين الأبرياء وخاصة النساء والأطفال وممارسة سياسة العقاب الجماعي أمر غير مقبول تحت أي ذريعة.
وشدد على ضرورة فتح ممرات إنسانية لضمان وصول الإغاثة والمساعدات للأشقاء الفلسطينيين العالقين تحت القصف لا سيما في ظل تدهور الأوضاع بقطاع غزة.
وأكد أهمية تنسيق الجهود الدولية والإقليمية من أجل وقف العدوان على غزة والعمل الجاد لتحقيق السلام العادل والشامل.
وحذر من خطورة محاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة مؤكدا على عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وحقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية. (النهاية)
س س س / ف ا س
MENAFN15102023000071011013ID1107243263
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.