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رئيس الوزراء القطري يبحث مع وزيرة خارجية هولندا تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة

10/15/2023 2:29:56 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 15 - 10 (كونا) -- بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن في اتصال هاتفي اليوم الأحد مع وزيرة خارجية هولندا هانكي بروينز آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وسبل خفض التصعيد.
وقالت الخارجية القطرية في بيان إن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أجرى اتصالا مع وزيرة الخارجية الهولندية أعرب فيه عن موقف قطر الثابت من إدانة كافة أشكال استهداف المدنيين مؤكدا أن قتل المدنيين الأبرياء وخاصة النساء والأطفال وممارسة سياسة العقاب الجماعي أمر غير مقبول تحت أي ذريعة.
وشدد على ضرورة فتح ممرات إنسانية لضمان وصول الإغاثة والمساعدات للأشقاء الفلسطينيين العالقين تحت القصف لا سيما في ظل تدهور الأوضاع بقطاع غزة.
وأكد أهمية تنسيق الجهود الدولية والإقليمية من أجل وقف العدوان على غزة والعمل الجاد لتحقيق السلام العادل والشامل.
وحذر من خطورة محاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة مؤكدا على عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وحقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية. (النهاية)

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