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وكالة الانباء اللبنانية: (المقاومة الاسلامية) تستهدف 5 مواقع لجيش الاحتلال الاسرائيلي

10/15/2023 2:29:56 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 15 - 10 (كونا) -- قالت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية اليوم الاحد ان (المقاومة الإسلامية في لبنان) هاجمت خمسة مواقع لجيش الاحتلال الاسرائيلي.
ونقلت الوكالة عن (المقاومة الاسلامية في لبنان) قولها في بيان ان مقاتليها هاجموا بالاسلحة المباشرة والمناسبة خمسة مواقع حدودية وهي (جل العلام) و (بركة ريشا) و(راميا) و(المنارة) و (العباد).
من جهة اخرى اعلن المتحدث الرسمي باسم القوات الدولية العاملة في لبنان (يونيفيل) اندريا تننتي في بيان سقوط قذيفة في موقع لليونيفيل في جنوب لبنان مضيفا انه لم تقع اي اصابات في صفوف قوات (يونيفل).
ولم يقدم المتحدث مزيدا من التفاصيل حول الموضوع.
وعلى صعيد متصل أجرى رئيس حكومة تصريف الاعمال اللبنانية نجيب ميقاتي اتصالا هاتفيا بالقائد العام ل(يونيفيل) الجنرال ارولدو لازارو مستفسرا عن ملابسات سقوط احد الصواريخ في مقر ل(يونيفل) في (الناقورة) جنوبي لبنان.
وشدد رئيس الحكومة اللبنانية في بيان على التضامن الكامل مع القوات الدولية العاملة في لبنان.
ويشهد الجنوب اللبناني منذ أيام قصفا صاروخيا متبادلا بين مجموعات (المقاومة الإسلامية في لبنان) ومواقع جيش الاحتلال الاسرائيلي. (النهاية)

ك ب ش / ف ا س




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