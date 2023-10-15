جمعيات خيرية كويتية تباشر توزيع مساعدات إغاثية في قطاع غزة

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من سلمان المطيري

الكويت - 15 - 10 (كونا) -- باشرت جمعيات خيرية كويتية توزيع مساعدات إغاثية على الفلسطينيين في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من شهر أكتوبر الجاري وأدى إلى ارتقاء 2450 شهيدا و9200 جريح بحسب آخر إحصائية صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأحد.

ويأتي توزيع المساعدات بالتعاون مع جهات إنسانية في الداخل الفلسطيني والمعتمدة ضمن منظومة وزارة الخارجية الكويتية.

وقال نائب المدير العام للجمعية الكويتية للإغاثة عمر الثويني المشرف العام على حملة (فزعة لفلسطين) التي نجحت أخيرا في جمع تبرعات بلغت 3261999 دينارا كويتيا (نحو 10540011 دولارا أمريكيا) خصصت لدعم الأوضاع الراهنة هناك إن توزيع المواد الإغاثية انطلق منذ ثاني أيام الحملة عبر جمعيات خيرية فلسطينية معتمدة ضمن منظومة وزارة الخارجية الكويتية.

وأوضح الثويني في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم أن المساعدات تحتوي على نحو 800 طرد للفراش والبطانيات ونحو 30 ألف وجبة غذائية جاهزة و30 ألف ربطة خبز و1750 طردا غذائيا و125 ألف لتر وقود لتشغيل مولدات المستشفيات علاوة على خمسة أطنان من المساعدات الطبية وألف حقيبة أدوات نظافة وتعقيم شخصية.

وأفاد بأن تقدير احتياجات الأسر الفلسطينية المتضررة يعود إلى الجهات الرسمية والجمعيات الخيرية في فلسطين التي تنفذ بدورها مشاريع (الكويتية للإغاثة) في الداخل مبينا أن "الدراسات التي تقدمها مزودة بإحصائية لكل حالة إنسانية بهدف قياس الأضرار والاحتياجات".

ونوه إلى التنسيق الجاري بين المؤسسات الخيرية الكويتية لمزيد من توحيد الجهود ومد يد العون للأشقاء في فلسطين إذ "يجري التنسيق والاستعداد حال تم فتح المعابر واستقرار الأوضاع للدخول في تنفيذ مشاريع مشتركة للإيواء والمجال الصحي وتوفير الغذاء".

من جانبه أكد رئيس قطاع البرامج والمشاريع في جمعية النجاة الخيرية عبد الله الشهاب لـ(كونا) حرص الجمعية على إيصال المساعدات بشكل عاجل نظرا للظروف الصعبة التي يواجهها الشعب الفلسطيني إضافة إلى النقص الحاد في المواد الطبية والغذائية ووسائل الإيواء.

وأفاد الشهاب بأن الدفعات الأولى من المساعدات تتكون من طرود غذائية لنحو 300 أسرة وتوزيع ستة آلاف وجبة يوميا في مراكز الإيواء التي جهزت لها مواد تكفي ل866 أسرة وتخصيص مساعدات علاجية وطبية لأكثر من 200 مصاب.

ولفت إلى أن (النجاة الخيرية) بصدد تجهيز دفعات أخرى من المساعدات ستصل تباعا إلى المتضررين من "الأحداث المأساوية" مشيدا بدور الجهات الرسمية في دولة الكويت وأيادي الخير الكويتية في إيصالها بشكل عاجل.

من جهته قال نائب الرئيس التنفيذي رئيس قطاع الاتصال وتكنولوجيا المعلومات في (نماء الخيرية) عبد العزيز الكندري لـ(كونا) إن المساعدات التي بدأ توزيعها بالأمس وتمتد ليومين تضم نحو سبعة آلاف طرد للإيواء وخمسة آلاف طرد غذائي وأدوية ومساعدات طبية لأكثر من خمسة آلاف مريض إضافة إلى ثلاثة آلاف لتر من السولار لتشغيل المستشفيات المتوقفة جراء القصف المتواصل.

وأكد الكندري حرص (نماء الخيرية) على الوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة ومساندتهم وتعزيز قدرتهم على مواجهة الظروف المأساوية الراهنة لافتا إلى أنه "وفقا للتقارير الصادرة عن الجمعيات الشريكة في داخل القطاع فإنه يعاني نقصا شديدا في المساعدات الطبية والغذائية وأن المساعدات الموجودة في السوق المحلي الفلسطيني على وشك النفاد تدريجيا".

وأضاف أن تعاضد الجمعيات الخيرية الكويتية يأتي تحت إشراف وتنسيق وزاراتي الخارجية والشؤون الاجتماعية مع أهل الخير تزامنا وتزايد حالات الجرحى ونقص الأدوية والمواد الطبية وحاجة سكان قطاع غزة إلى المواد الغذائية والمستلزمات الضرورية.

من جانبه قال رئيس مكتب فلسطين في جمعية الرحمة العالمية الدكتور وليد العنجري لـ(كونا) إن الجمعية ومنذ الساعات الأولى للعدوان على قطاع غزة سارعت إلى اطلاق حملة إغاثية عاجلة تتضمن تقديم مساعدات إغاثية متنوعة منها الغذاء والصحة والمأوى بهدف تخفيف أثر الكارثة الإنسانية هناك.

وأوضح العنجري أن من أبرز مساعدات (الرحمة العالمية) هي تلك الطبية المقدمة إلى الجرحى والمصابين عبر مستشفى الكويت التخصصي التابع للجمعية في قطاع غزة حيث يقدم العلاج لعشرات الجرحى من الأطفال والنساء والرجال وكذلك إجراء العمليات الجراحية العاجلة يوميا للكثير منهم.

وأضاف أنه "برغم التهديدات التي طالت المستشفى من قبل الاحتلال الإسرائيلي فإن الطاقم الطبي والإداري يواصل أداء رسالته الإنسانية بسواعد قوية متماسكة منذ الأيام الأولى للعدوان إلى اليوم في علاج منكوبي القصف وإسعاف الجرحى والمصابين" مشيرا إلى "رفض مدير المستشفى الدكتور صهيب الهمص والطاقم المساعد له إخلاء المستشفى بهدف إنجاز رسالته الإنسانية".

وأفاد بأن المستشفى "يخدم أشد المناطق فقرا وحاجة" مضيفا أن "مستشفى الكويت بني قبل 18 عاما بإسهام أهل الخير وهو يتلقى يوميا ما بين 80 و 120 حالة منذ اندلاع الأحداث وهو يحتوي على أقسام علاجية مهمة منها الباطنية والولادة والعيون والأنف وغيرها من الاقسام الضرورية".

ونوه إلى حرص (الرحمة العالمية) على مد المستشفى بجميع احتياجاته الأساسية الهادفة إلى صموده أمام الاحتلال الاسرائيلي علاوة على الاستمرار في تقديم المساعدات الإغاثية المتنوعة للأسر الفلسطينية المتضررة عبر الشركاء من الجمعيات الفلسطينية المعتمدة ضمن منظومة وزارة الخارجية الكويتية.

ودعا أهل الخير إلى مواصلة دعمه الأشقاء في غزة لا سيما في ظل الظروف المأساوية التي يمر بها القطاع المنكوب موجها الشكر لأهل الكويت حكومة وشعبا على الدعم وسرعة الاستجابة لإيصال المساعدات إلى فلسطين. (النهاية) س ل م / م ص ع