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(يونيفيل): جنوب لبنان شهد تبادلا مكثفا لاطلاق النار على طول الخط الأزرق

10/15/2023 2:29:56 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 15 - 10 (كونا)-- قال المتحدث الرسمي بإسم القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) أندريا تننتي إن اليوم الأحد شهد تبادلا مكثفا لإطلاق النار في مناطق عدة على طول الخط الأزرق بين الأراضي اللبنانية ومناطق الاحتلال الاسرائيلي.
وأضاف المتحدث في بيان أنه "كان هناك سقوط قذائف على جانبي الخط الأزرق وأن المقر العام ل(يونيفيل) في (الناقورة) أصيب بصاروخ".
وأشار إلى أن القوات الدولية تعمل على التحقق من مصدر الصاروخ الذي استهدف مقرها "ولحسن الحظ لم يصب أحد بأذى".
ولفت إلى أن العمل يتواصل بنشاط مع السلطات على جانبي الخط الأزرق لتهدئة الوضع وانه على الرغم من ذلك لا يزال التصعيد العسكري مستمرا.
وحث المتحدث جميع الأطراف المعنية على وقف إطلاق النار والسماح ل (يونيفيل) بالمساعدة في إيجاد الحلول.
وذكر جميع الأطراف المعنية بأن الهجمات ضد المدنيين أو موظفي الأمم المتحدة هي انتهاكات للقانون الدولي "قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب". (النهاية)

ك ب ش / م م ج




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