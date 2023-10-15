(يونيفيل): جنوب لبنان شهد تبادلا مكثفا لاطلاق النار على طول الخط الأزرق

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 15 - 10 (كونا)-- قال المتحدث الرسمي بإسم القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) أندريا تننتي إن اليوم الأحد شهد تبادلا مكثفا لإطلاق النار في مناطق عدة على طول الخط الأزرق بين الأراضي اللبنانية ومناطق الاحتلال الاسرائيلي.
وأضاف المتحدث في بيان أنه "كان هناك سقوط قذائف على جانبي الخط الأزرق وأن المقر العام ل(يونيفيل) في (الناقورة) أصيب بصاروخ".
وأشار إلى أن القوات الدولية تعمل على التحقق من مصدر الصاروخ الذي استهدف مقرها "ولحسن الحظ لم يصب أحد بأذى".
ولفت إلى أن العمل يتواصل بنشاط مع السلطات على جانبي الخط الأزرق لتهدئة الوضع وانه على الرغم من ذلك لا يزال التصعيد العسكري مستمرا.
وحث المتحدث جميع الأطراف المعنية على وقف إطلاق النار والسماح ل (يونيفيل) بالمساعدة في إيجاد الحلول.
وذكر جميع الأطراف المعنية بأن الهجمات ضد المدنيين أو موظفي الأمم المتحدة هي انتهاكات للقانون الدولي "قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب". (النهاية)
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