معرض (نور 5) الفوتوغرافي يجذب زوار مجمع العاصمة

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من شهد كمال (حدث.مصور)

الكويت - 15 - 10 (كونا) -- أخذ معرض (نور 5) الفوتوغرافي الذي تنظمه الجمعية الكويتية لفنون التصوير اليوم الأحد مساحة من مجمع العاصمة ليحولها إلى قطعة فنية تحمل 74 صورة فوتوغرافية ل51 مصورا.

وجذب المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام زوار مجمع العاصمة ليتعرفوا على العديد من الحكايات والروايات التي تسردها تلك الصور في جميع مجالات التصوير المتنوعة.

وتعتبر الجمعية الكويتية لفنون التصوير جمعية نفع عام تأسست في ديسمبر 2017 لتشكل مظلة لفن التصوير الفوتوغرافي وتتيح الفرص لأعضائها تبادل الخبرات واكتسابها عن طريق تنظيم المعارض الدورية ومختلف الأنشطة. (النهاية) ش ه د / م ص ع