معرض (نور 5) الفوتوغرافي يجذب زوار مجمع العاصمة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) من شهد كمال (حدث.مصور)
الكويت - 15 - 10 (كونا) -- أخذ معرض (نور 5) الفوتوغرافي الذي تنظمه الجمعية الكويتية لفنون التصوير اليوم الأحد مساحة من مجمع العاصمة ليحولها إلى قطعة فنية تحمل 74 صورة فوتوغرافية ل51 مصورا.
وجذب المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام زوار مجمع العاصمة ليتعرفوا على العديد من الحكايات والروايات التي تسردها تلك الصور في جميع مجالات التصوير المتنوعة.
وتعتبر الجمعية الكويتية لفنون التصوير جمعية نفع عام تأسست في ديسمبر 2017 لتشكل مظلة لفن التصوير الفوتوغرافي وتتيح الفرص لأعضائها تبادل الخبرات واكتسابها عن طريق تنظيم المعارض الدورية ومختلف الأنشطة. (النهاية) ش ه د / م ص ع
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